Airfryerin ansiosta voit myös välttää rasvan lisäämistä ruokaan. Vaikka ruoka tuntuu paistetulta tai friteeratulta, se on valmistettu kuuman ilman avulla. Pinnasta tulee yhtä rapea vähemmällä lisätyllä rasvalla. Valmistukseen tarvitaan korkeintaan ruokalusikallinen öljyä, mutta monilla ruokaohjeilla tuloksesta tulee yhtä rapea kuin paistettuna tai friteerattuna täysin ilman lisättyä rasvaa. Kuuma kiertoilma varmistaa, että ruoka kypsyy kunnolla menettämättä mehevyyttään. Ruoasta tulee siten rapeaa päältä, mutta mureaa ja mehukasta sisältä.

Jos vastakkain on kiertoilmauuni vs airfryer, ajallisesti airfryer voittaa. Airfryerin valmistusaika on yleensä huomattavasti lyhyempi kuin kiertoilmauunilla. Esimerkiksi kokonaisen 800 gramman broilerin saa kypsennettyä 30–40 minuutissa, kun se kestää kiertoilmauunissa 60–80 minuuttia. Airfryer on lisäksi erittäin helppo puhdistaa ja pitää siistinä – ja se vie uskomattoman vähän tilaa. Lyhyesti sanottuna airfryerilla saa parempia tuloksia kiertoilmauunia nopeammin.

Friteerauskeitin vs airfryer – tärkeimmät erot

Ensisilmäyksellä tavallinen friteerauskeitin ja airfryer voivat näyttää suhteellisen samanlaisilta. Molemmilla saadaan ruokaan hyvää makua ja mehukkuutta sekä rapea pinta. Mutta friteerauskeittimen menetelmä, jossa ainekset uppopaistetaan suuressa määrässä kuumaa öljyä, on täysin erilainen kuin ilmaa käyttävällä airfryerilla.

Vähemmän rasvaa airfryerilla

Kun perinteinen kotikäyttöinen friteerauskeitin käyttää suuria määriä öljyä, airfryer tarvitsee korkeintaan ruokalusikallisen öljyä yhden ruokalajin valmistukseen – eikä monissa resepteissä vaadita lainkaan öljyä. Jos pidät öljyä tihkuvista, perinteisesti friteeratuista ruoista, öljyä käyttävä friteerauslaite voi edelleen olla valintasi. Mutta jos panostat hieman enemmän terveyteesi ja haluat saada samankaltaisia tuloksia tinkimättä rapeasta paistopinnasta ja rakenteesta, airfryer on paras valinta. Vaikka ruoka tuntuu paistetulta tai friteeratulta, se on valmistettu kuuman ilman avulla. Pinnasta tulee yhtä rapea pienemmällä määrällä lisättyä rasvaa tai täysin ilman rasvaa.

Öljy on hankalasti puhdistettava aine. Airfryerin grillikori on konepestävä, jolloin puhdistettavaksi jää vain ulompi kori. Se on helppo tiskata tavallisella tiskiharjalla ja astianpesuaineella parissa minuutissa! Et joudu myöskään miettimään, miten hävität öljyn niin kuin friteerauskeitintä käytettyäsi.

Useimmat airfryer-mallit ovat selvästi pienempiä kuin friteerauskeittimet, koska niissä ei tarvitse olla tilaa suurille öljymäärille. Philipsillä on useita malleja kompaktista perhekokoon, joten kaikille löytyy sopivan kokoinen vaihtoehto.