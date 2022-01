Jos sinulla on aikaa vain 30 minuuttia, illallisvalmistelut voivat tuntua ylitsepääsemättömän hankalilta – etenkin jos yrität pitää ruokavaliosi terveellisenä. Helpolta vaikuttavasta illallisreseptistä on helppo tehdä maraton: perunat vaativat kuorimista ja leikkaamista, vihannekset pesua, ja liha on kuutioitava.



Avain helppoihin ja nopeisiin ruokiin on oikeanlainen valmistelu. Valitse tarkoituksella reseptejä, joissa on mahdollisimman vähän aineksia tai valmistele illallisainekset etukäteen. Jos haluat saada illallisen valmiiksi ennätysvauhtia, hyödynnä seuraavat hyödylliset vinkit, jotka auttavat sinua kokkaamaan nopeammin: