Lasten on tärkeää noudattaa aikuisten tavoin terveellistä, tasapainoista ruokavaliota. Runsas tuoreiden hedelmien ja kasvisten määrä ruokavaliossa tarjoaa lapselle vitamiineja ja ravintoaineita, jotka tukevat heidän immuunijärjestelmäänsä. Maitotuotteet taas sisältävät kalsiumia, jota tarvitaan luiden terveyttä ja kasvamista varten. Lisää kokonaisuuteen vielä vähän täysjyväviljaa ja vähärasvaista lihaa, niin saat lapsellesi tasapainoisen aterian.



Me kuitenkin tiedämme, että joskus lasten ravitseminen terveellisellä ruualla on helpommin sanottu kuin tehty. On yleisesti tiedossa, että perheen pienimmät valitsevat usein mieluummin karkit ja sipsit kuin pinaatin ja parsakaalin – miten voimme saada heidät syödään terveellisemmin? Tutustu seuraaviin terveellisiin lastenruokiin ja inspiroidu!