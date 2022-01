Kun vauva on kuusi kuukautta vanha, hänen ruokavalioonsa voi ottaa mukaan lihan tai kalan – joko soseena tai muussattuna. Voit kokeilla esimerkiksi jauhelihaa, lammasta, possua ja linnunlihaa sekä hiutaleista kalaa. Yhdeksästä kuukaudesta alkaen lapsesi voi alkaa syödä isompia lihapaloja. Voit lisäksi ottaa ruokavalioon esimerkiksi paistetun ja leivitetyn kalan. Tärkeintä on valita kalasta ja lihasta vähärasvaiset palat ja varmistaa ennen tarjoilua, että ne on kypsennetty kokonaan. Jos epäilet ruoka-aineallergioita, ole aina yhteydessä lastenlääkäriin ja etsi turvalliset ruokavaihtoehdot yhteistyössä lääkärin kanssa.



Entä jos lapsesi ei innostu näistä kaikista jännittävistä aineksista? Kokeile erilaisia värejä ja makuja, kun valmistat vauvanruokareseptejä kotikeittiössä. Ehdoton etu itse vauvan kotiruuissa on, että pystyt itse kontrolloimaan niiden laatua, rakennetta ja aineksia, muokkaamaan niitä lapsen iän mukaan sekä muuntelemaan reseptejä vauvan oman maun mukaan.



Nyt, kun olemme antaneet sinulle monenlaisia vinkkejä vauvan kotiruuan valmistukseen sekä joitakin vauvanruokaohjeita kokeiltavaksi kotona, voit milloin tahansa ryhtyä valmistamaan herkullista vauvanruokaa omin käsin. Muista hoitaa homma hyvissä ajoin niin, että sinulla on valmiita ruokapurkkeja odottamassa, kun lasten murisevat vatsat alkavat huutaa ruokaa.





