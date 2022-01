Jos et ole valmistanut vihersmoothieta aiemmin, viimeistään nyt on sen aika. Ne ovat trendikkäitä, helppoja valmistaa aamiaiseksi aamun kiireisinä tunteina ja, mikä tärkeintä, ne ovat herkullisia. Vihersmoothie on viherpirtelö, jossa yhdistyy herkullinen maku sekä terveellisyys ja ravitsevuus – voit säilöä yhteen lasilliseen uskomattoman määrän tärkeitä ravintoaineita, vitamiineja ja kuituja. Lue ohjeemme siis tarkkaan – me kerromme, miten homma hoituu. Kun olet oppinut, miten hyvänmakuinen vihersmoothie valmistetaan, voit itse keksiä reseptistä niin monia variaatioita kuin haluat. Ryhdytään töihin!