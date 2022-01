Suomen Ruokaviraston mukaan kuidun saantisuositus on aikuisten kohdalla vähintään 25–35 g päivässä.1 Mutta mitä kuitu tarkalleen ottaen on, mitkä ovat parhaat kuidun lähteet ja miksi kehomme tarvitsee kuitua? Lähes meidän kaikkien olisi hyvä syödä enemmän kuitua, mutta tiedätkö, miltä runsaskuituinen ruokavalio näyttää ja mitkä ruuat ovat hyviä kuidun lähteitä? Vaikka et tietäisi, ei hätää – me olemme apunasi!



Tässä artikkelissa vastaamme kaikkiin kuituaiheisiin kysymyksiisi sekä annamme tärkeitä vinkkejä kuitujen lisäämiseksi ruokavalioon.