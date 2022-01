Tämä terveellinen smoothie bowl on koko perheen hitti. Banaanilla sakeutettu ja makeutettu smoothie on täynnä antioksidantteja ja hyvin vähärasvainen. Luonnonsokereita ja vitamiineja herkussa on terveellinen annos. Smoothie on täydellinen aamiainen – tässä siis resepti-idea kokeiltavaksi aamiaisella:



Ainekset:



160 g mansikoita (tuoreita tai pakastettuja)

2 banaania

190 g mustikoita

Jogurttia

Vadelmia

Chiansiemeniä.



Valmistusohje:



Jos haluat valmistaa energiaa antavan marja-smoothien, seuraa näitä työvaiheita: