Saattaa kuulostaa hieman ilmiselvältä, mutta hidas mehustin on juuri sitä, mitä sen nimi antaa ymmärtää. Se on tietyn tyyppinen mehuprässi, joka leikkaa hitaasti vihannekset ja hedelmät pieniksi palasiksi ja puristaa niistä hitaasti kaiken irti lähtevän mehun. Philipsin Avance Collection -mehuprässi ei vain purista hedelmiä vaan myös irrottaa todella tehokkaasti kaiken mehun hedelmälihasta.



Tavalliset mehustimet toimivat leikkaamalla hedelmät paloiksi terävillä terillä, jotka pyörivät todella suurella nopeudella – joskus jopa yli 20 000 kierrosta minuutissa. Hitaan mehustimen terät puolestaan pyörivät noin 30–200 kierrosta minuutissa.

Nopean mehustimen terien suuri nopeus synnyttää lämpöä, mikä ei tee hyvää hedelmien ja vihannesten ravintoaineille. Nopeat mehupuristimet ja -lingot voivat tuhota lämpöherkkiä vitamiineja, kivennäisaineita ja muita arvokkaita ravintoaineita – ja tämä onkin niiden oleellisin ero hitaisiin mehuprässeihin nähden. Tavallisissa mehustimissa mehuun sekoittuu myös enemmän happea mehustusprosessin aikana kuin hitaalla mehuperustimella mehustaessa. Tämä voi johtaa mehun nopeampaan hapettumiseen ja mahdollisesti ravintoaineiden tuhoutumiseen.



Tulisiko mehun valmistamisen avuksi siis valita nopea mehulinko vai mehupuristin, jolla mehun tekeminen on hitaampaa, mutta mehun ravintosisältö parempi? Valintaa kannattaa miettiä tarkkaan. Hitaan mehuprässin ehdoton etu on, että se tuottaa mehua, jonka ravintosisältö sekä vitamiinien, mineraalien että muiden ravintoaineiden puolesta erinomainen. Hitaan mehuprässin valmistama mehu on siis sinulle hyväksi – ja myös maistuu paremmalta!