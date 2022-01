Tuorepuristettu mehu on taivaallista. Kyse ei ole vain mausta, vaan myös mehun tärkeistä vitamiineista ja ravintoaineista. Pidät sitten lasillisesta juuri puristettua omena-, appelsiini- tai greippimehua – tai jännittävämmistä mehuaineksista, kuten avokadosta tai retiisistä – herkullinen mehu on täydellinen lisä tasapainoiseen ruokavalioon. Oikealla mehustimella on helppo valmistaa mehua, joka on huippuluokkaa sekä maun, rakenteen kuin laadunkin puolesta.



Tuore mehu ei valitettavasti aina kestä pitkää säilytystä, sillä mehun vitamiinipitoisuus laskee heti valmistamisen jälkeen. Siksi juuri puristetun mehun säilytys aiheuttaa monelle hieman päänvaivaa. Jos haluat nauttia mehun niin, että sen ravintoarvot ovat kohdillaan, sinun täytyy tietää, miten kauan voit säilyttää sitä viileässä – ja onko mehun pakastus mahdollista. Kätevästä oppaastamme saat parhaat vinkit täydellisen kotitekoisen mehun valmistukseen sekä neuvot mehun säilöntään niin, että mehu tarjoaa juontihetkellä juuri sen kaipaamasi vitamiinipotkun!