Kyllä! Esimerkiksi smoothie bowl on nopea ja helppo aamiainen – ja lisäksi se voi olla erinomainen vitamiinien ja ravintoaineiden lähde. Smoothie on hyvä vaihtoehto myös niille, jotka eivät yleensä pidä vihanneksista. Proteiinipitoinen, hedelmiä ja vihanneksia sisältävä smoothie-aamiainen on parhaimmillaan optimaalinen energianlähde ja täydellinen tapa aloittaa päivä.