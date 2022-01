C-vitamiini, jota kutsutaan myös askorbiinihapoksi, on mahdollisesti yksi puhutuimmista vitamiineista. Se tukee kehomme erilaisia perustoimintoja ja prosesseja. Mutta mikä on C-vitamiinin tehtävä ja miksi C-vitamiini on niin tärkeää?

C-vitamiinilla on merkittävä rooli elimistössä, joten jokaisen on tärkeää tuntea parhaat C-vitamiinin lähteet. Saatat ensin ajatella esimerkiksi sitruunaa ja appelsiinia, sillä ne tunnetaan C-vitamiinipitoisina hedelminä. C-vitamiinia on hedelmissä, mutta vihannesten ja hedelmien ohella on myös monia muita C-vitamiinipitoisia ruokia.

Mistä C-vitamiinia päivän tarpeisiin? Tämä artikkeli kertoo lisää C-vitamiinin tärkeistä lähteistä sekä roolista kehossamme.