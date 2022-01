Oikeanlainen vesi



Ensimmäinen vaihe herkullisen kahvin valmistamisessa on keittimen täyttö raikkaalla vedellä. Koska kahvi koostuu suurimmaksi osaksi vedestä, veden laatu on tärkeä tekijä. Varmista, että veden kovuus on makusi mukainen. Pehmeä vesi korostaa happoja, kun taas kova vesi neutraloi kahvin hedelmähapot.