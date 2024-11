Philipsin höyrysilityskeskukset ja vaatehöyrystimet on suunniteltu käytettäviksi vesijohtoveden kanssa. Jos asuinalueesi vesijohtovesi on kovaa, kalkkia saattaa muodostua nopeasti. Philipsin höyrysilityskeskuksen tai höyrystimen käyttöiän pidentämiseksi on suositeltavaa käyttää tislattua tai demineralisoitua vettä (vesijohtoveden seassa voi myös käyttää 50 % demineralisoitua vettä). Älä käytä hajustettua vettä, kuivausrummun vettä tai vettä, johon on lisätty etikkaa, tärkkiä, kalkinpoistoaineita, silitysaineita, kemiallisesti puhdistettua vettä tai muita kemikaaleja, koska se voi vahingoittaa Philips-höyrysilityskeskusta tai aiheuttaa veden roiskumista ja ruskeita tahroja käsiteltävään kankaaseen.