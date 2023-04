2. Anna kolmen päivän parralle särmää



Parransängelle on annettava hieman muotoa, jotta se ei muuttuisi turhan kurittomaksi. Toimiva partatrimmeri takaa hyvin muotoillun kolmen päivän parran, ja OneBlade on erityisen hyödyllinen työkalu lyhyen parran muotoilussa. OneBladessa on eripituisia sänkikampoja, eikä se leikkaa liian läheltä ihoa, mikä auttaa estämään ihoärsytystä ja jättää ihosi miellyttävän tuntuiseksi.

Irrota ensin kampaosa parranajokoneesta, jotta voit ajaa kaulan ja määrittää parran ääriviivat poskipäiden alla. Poskipäiden ääriviivoja varten on kaksi vaihtoehtoa: joko valitset hieman kaarevan, soikean linjan tai suoran sekä vinon linjan. Voit rajata linjat pulisonkien alusta aina viiksien reunaan.