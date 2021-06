Valmistautuminen rintaruokintaan

Sovellukset ja verkkoyhteisöt

On olemassa monia tapoja saada tukea myös silloin, kun olet vauvan kanssa kotona. Monet äidit käyttävät sovelluksia vauvan syöttöjen seuraamiseen tai saavat uusille äideille suunnattua tukea verkkoyhteisöistä. uGrow-seurantasovelluksemme avulla maidon eritysmäärien seuraaminen on helppoa. Varmista, että lähde on luotettava, jos noudatat verkkosivuston tai sovelluksen neuvoja.