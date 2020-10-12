2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Enemmän maitoa nopeammin
Mukana pehmeä hierontatyyny
Suojapussi ja 2 tuttipulloa
Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon tai säilytysastiaan, vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa mukavammin pumpatessasi: sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous pumppaamisen aikana helpottavat maidon virtausta.
Kun pumppu käynnistetään, se on automaattisesti hellävaraisessa stimulointitilassa, jotta maito alkaa virrata. Valitse kolmesta pumppausasetuksesta sinulle parhaiten sopiva.
Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny on suunniteltu jäljittelemään lapsen imuliikkeitä ja edistämään maidontuottoa.
4.1
5:stä
23
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
Aida.mat.bau
12/10/2020
España
Super eficaz
Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.
Edut
Velocidad y comodidad
Haitat
Nada
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Wudy
26/05/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
Fine kolf
Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.
Edut
Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik
Haitat
Geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Lisalee
17/12/2018
France
Bon produit
Je n en suis qu au debut mais tres satisfaite. Les 3 niveaux de rapidité permette d obtenir assez rapidement du lait. Livré avec un systeme mains libres et ce serait 5 étoiles.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF334/31 Tire-lait électrique double
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF334/31 Tire-lait électrique double
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa 83 % imettävistä äideistä piti Philips Avent Comfort Double -rintapumppua mukavana käyttää. Riippumattomaan tutkimukseen osallistui 81 äitiä elokuussa 2012.
Enemmän maitoa: riippumattomassa tutkimuksessa on todettu, että rintapumpun käyttömukavuus lisää maidontuloa. Katso www.philips.com/AVENT.
Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat asetuksen EU/10/2011 mukaisesti.