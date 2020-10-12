Miellyttävä käyttää ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon tai säilytysastiaan, vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa mukavammin pumpatessasi: sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous pumppaamisen aikana helpottavat maidon virtausta.