TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa £10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Mukavampi olo, enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*
  • Mukavampi olo, enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*

Tuotanto lopetettu

Philips AventKaksiosainen sähkökäyttöinen rintapumppu

SCF334/31

4.1
| (23) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta
Mukavampi olo, enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*
Kaksiosainen Ultra Comfort -rintapumppu on ihanteellinen kiireessä. Nopeuta lypsämistä ja istu mukavassa asennossa samalla kun pehmeä hierontatyyny stimuloi maidon virtausta miellyttävästi. Pumppu on hiljainen ja helppo asentaa, mukauttaa, käyttää ja puhdistaa.
Näytä kaikki edut
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Kaksiosainen sähkökäyttöinen rintapumppu ja hierontatyyny

Mukavampi olo, enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*

  • Enemmän maitoa nopeammin

  • Mukana pehmeä hierontatyyny

  • Suojapussi ja 2 tuttipulloa

Miellyttävä käyttää ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Miellyttävä käyttää ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon tai säilytysastiaan, vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa mukavammin pumpatessasi: sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous pumppaamisen aikana helpottavat maidon virtausta.

Valitse itsellesi mukavin tehoasetus

Kun pumppu käynnistetään, se on automaattisesti hellävaraisessa stimulointitilassa, jotta maito alkaa virrata. Valitse kolmesta pumppausasetuksesta sinulle parhaiten sopiva.

Pehmeä hierontatyyny

Pehmeä hierontatyyny

Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny on suunniteltu jäljittelemään lapsen imuliikkeitä ja edistämään maidontuottoa.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

23

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

2

12/10/2020

España

España

Super eficaz

Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.

Edut

Velocidad y comodidad

Haitat

Nada

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

26/05/2020

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Fine kolf

Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.

Edut

Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik

Haitat

Geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

17/12/2018

France

France

Bon produit

Je n en suis qu au debut mais tres satisfaite. Les 3 niveaux de rapidité permette d obtenir assez rapidement du lait. Livré avec un systeme mains libres et ce serait 5 étoiles.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF334/31 Tire-lait électrique double

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF334/31 Tire-lait électrique double

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa 83 % imettävistä äideistä piti Philips Avent Comfort Double -rintapumppua mukavana käyttää. Riippumattomaan tutkimukseen osallistui 81 äitiä elokuussa 2012.

  2. Enemmän maitoa: riippumattomassa tutkimuksessa on todettu, että rintapumpun käyttömukavuus lisää maidontuloa. Katso www.philips.com/AVENT.

  3. Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat asetuksen EU/10/2011 mukaisesti.