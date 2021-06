9. Palaan pian takaisin töihin. Voinko silti jatkaa imetystä?

Voit käydä töissä ja silti imettää! Ehdottomasti. Lypsämällä maitoa etukäteen voit tarjota vauvallesi kaikki rintamaidon hyödyt myös silloin, kun et itse voi olla paikalla. Maidon erityksen ylläpitämistä varten maitoa on lypsettävä vähintään yhtä monta kertaa kuin normaalisti syöttäisit vauvaa. Pyri aloittamaan lypsäminen vähintään muutama viikko ennen töihin palaamista. Näin saat varastoon pumpattua rintamaitoa. Kaksiosainen sähköinen rintapumppu on tehokkain, kun taas käsikäyttöistä rintapumppua on helppo kuljettaa mukana. Muista laittaa rintamaito jääkaappiin tai pakastimeen säilytysrasioissa heti lypsämisen jälkeen.

