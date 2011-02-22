2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Keskikokoinen (21 mm)
2 kpl
Philips Avent -rintakumeja saa käyttää vain arkojen tai haavautuneiden nännien suojana. Käytöstä tulee keskustella lääkärin kanssa.
Vauva saa helposti rintakumista tiiviin otteen.
Philips Avent -rintakumit valmistetaan ohuesta, hajuttomasta ja mauttomasta silikonista.
4.7
5:stä
6
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
newmum
22/02/2011
United Kingdom
Would highly recommend!
These nipple protectors enabled me to continue breast feeding when I thought I would have to give up from the pain. I tried many different types but these were by far the best.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF156/01 Nipple Protector
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF156/01 Nipple Protector
Gabyarg
16/09/2016
España
Vahvistettu ostaja
Este producto me ayudo mucho!
Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones
clillo
19/10/2014
España
excelente producto
Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF156/01 Protector de pezones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF156/01 Protector de pezones
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Tämä osa sisältää kuluttajien mielipiteitä tuotteesta. Philips sanoutuu irti kuluttajien tähän osaan lisäämästä sisällöstä, ja siksi tässä mainittuja teknisiä tietoja ja/tai tuotteen käyttöohjeita ei ole tarkoitettu Philipsin virallisiksi tiedoiksi.