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  • Apu pitkäkestoiseen imetykseen
  • Apu pitkäkestoiseen imetykseen
  • Apu pitkäkestoiseen imetykseen
  • Apu pitkäkestoiseen imetykseen
  • Apu pitkäkestoiseen imetykseen
  • Apu pitkäkestoiseen imetykseen
  • Apu pitkäkestoiseen imetykseen
  • Apu pitkäkestoiseen imetykseen

Tuotanto lopetettu

Philips AventRintakumi

SCF156/01

4.7
| (6) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Apu pitkäkestoiseen imetykseen
Philips Avent SCF156/00 -rintakumi on valmistettu ohuesta, pehmeästä, hajuttomasta ja mauttomasta silikonista, joka suojaa kipeytyneitä nännejä rintaruokinnan aikana.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

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Suojaa rintoja ja arkoja nännejä

Apu pitkäkestoiseen imetykseen

  • Keskikokoinen (21 mm)

  • 2 kpl

Suojaa arkoja nännejä imetyksen aikana

Philips Avent -rintakumeja saa käyttää vain arkojen tai haavautuneiden nännien suojana. Käytöstä tulee keskustella lääkärin kanssa.

Vauva saa rintakumista helposti otteen

Vauva saa helposti rintakumista tiiviin otteen.

Valmistettu hajuttomasta ja mauttomasta silikonista

Philips Avent -rintakumit valmistetaan ohuesta, hajuttomasta ja mauttomasta silikonista.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

6

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

22/02/2011

United Kingdom

United Kingdom

Would highly recommend!

These nipple protectors enabled me to continue breast feeding when I thought I would have to give up from the pain. I tried many different types but these were by far the best.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF156/01 Nipple Protector

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF156/01 Nipple Protector

16/09/2016

España

España

Vahvistettu ostaja

Este producto me ayudo mucho!

Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

19/10/2014

España

España

excelente producto

Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF156/01 Protector de pezones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF156/01 Protector de pezones

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Tämä osa sisältää kuluttajien mielipiteitä tuotteesta. Philips sanoutuu irti kuluttajien tähän osaan lisäämästä sisällöstä, ja siksi tässä mainittuja teknisiä tietoja ja/tai tuotteen käyttöohjeita ei ole tarkoitettu Philipsin virallisiksi tiedoiksi.