2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Sisältää 125 ml pullon
Philips Avent -rintapumpun hellävarainen tyhjiö jäljittelee vauvan luonnollisia imuliikkeitä, ja sillä saadaan enemmän maitoa kuin sairaaloiden kaksoissähköpumpuilla*
Ainutlaatuisen aktiivisen hierontatyynyn tarkoitus on edistää luonnollista maidontuloa
Helpota elämääsi pumppaamalla suoraan laajasta valikoimastamme löytyviin Philips Avent -pulloihin ja -säilytysastioihin, jotka soveltuvat jääkaappiin ja pakastimeen
4.3
5:stä
45
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
ziggy1
14/09/2011
Sverige
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF310/20 Manuell bröstpump
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF310/20 Manuell bröstpump
Clare29
12/03/2014
United Kingdom
This has agood fitting and easy use
I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF310/12 Manual breast pump
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF310/12 Manual breast pump
NatalieandMax
12/03/2014
United Kingdom
This has agood fitting and easy use
I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF310/12 Manual breast pump
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF310/12 Manual breast pump
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Kliinisesti todettu pumppaavan enemmän maitoa 20 minuutissa kuin sairaalan kaksoispumppu, kun maitoa pumpataan peräkkäin äideiltä, joiden lapset ovat syntyneet ennenaikaisesti.