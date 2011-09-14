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Tuotanto lopetettu

Philips AventManuaalinen rintapumppu

SCF310/20

4.3
| (45) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta
Suunniteltu mukavaksi
Stressi tai kiire voi vaikeuttaa maidon eritystä. Philips Avent SCF310/20 -pumppumme on suunniteltu parantamaan oloasi pumpun käytön aikana.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Äärimmäisen mukava rintapumppu, jossa hierontatyynyt

Suunniteltu mukavaksi

  • Sisältää 125 ml pullon

Kliinisesti todistetut tulokset*

Kliinisesti todistetut tulokset*

Philips Avent -rintapumpun hellävarainen tyhjiö jäljittelee vauvan luonnollisia imuliikkeitä, ja sillä saadaan enemmän maitoa kuin sairaaloiden kaksoissähköpumpuilla*

Patentoitu pehmeä 5-osainen hierontatyyny

Patentoitu pehmeä 5-osainen hierontatyyny

Ainutlaatuisen aktiivisen hierontatyynyn tarkoitus on edistää luonnollista maidontuloa

Ainutlaatuinen ja helppo maidonsäilytysjärjestelmä

Ainutlaatuinen ja helppo maidonsäilytysjärjestelmä

Helpota elämääsi pumppaamalla suoraan laajasta valikoimastamme löytyviin Philips Avent -pulloihin ja -säilytysastioihin, jotka soveltuvat jääkaappiin ja pakastimeen

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

45

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

14/09/2011

Sverige

Sverige

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF310/20 Manuell bröstpump

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF310/20 Manuell bröstpump

12/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

This has agood fitting and easy use

I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF310/12 Manual breast pump

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF310/12 Manual breast pump

12/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

This has agood fitting and easy use

I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF310/12 Manual breast pump

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF310/12 Manual breast pump

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Kliinisesti todettu pumppaavan enemmän maitoa 20 minuutissa kuin sairaalan kaksoispumppu, kun maitoa pumpataan peräkkäin äideiltä, joiden lapset ovat syntyneet ennenaikaisesti.