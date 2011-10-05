2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hellävarainen tyhjiö jäljittelee lapsen imuliikkeitä ja saa aikaan tasaisen maidontulon, mikä vaatii vähemmän pumppaamista.
Philips Avent -rintapumpun patentoidut hierontatyynyt taipuvat sisään ja ulos, mikä muistuttaa lapsen imemistä ja edistää maidontuloa.
Sähköinen muisti oppii yksilöllisen rytmisi ja jatkaa sitä yhdellä painalluksella.
4.2
5:stä
18
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
Louis123
05/10/2011
United Kingdom
Good product!
Good product. Very well designed enabling cleaning and ease of use.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
bean
30/11/2010
United Kingdom
Electric Pump
The pump was easy to put together & use. Not surprisingly it took me a couple of goes to get the hang of it but once I did it has worked really well. I must mention that it is very comfortable to use. I would highly recommend this product to anyone.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Yani
08/03/2018
España
Muy practico un tamaño perfecto
Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF302/01 Extractor de leche individual
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF302/01 Extractor de leche individual
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.