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Tuotanto lopetettu

Philips AventSähkökäyttöinen rintapumppu

SCF302/01

4.2
| (18) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta
Suunniteltu mukavaksi
Manuaalinen Philips Avent SCF302/01 -rintapumppu, joka ei sisällä BPA:ta. Ainutlaatuisen pumpun on kliinisesti todettu lypsävän enemmän maitoa kuin sairaaloiden kaksoissähköpumppujen*.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

Luonnon inspiroima rintapumppu

Suunniteltu mukavaksi

Hellävarainen tyhjiö jäljittelee lapsen imuliikkeitä

Hellävarainen tyhjiö jäljittelee lapsen imuliikkeitä ja saa aikaan tasaisen maidontulon, mikä vaatii vähemmän pumppaamista.

Pehmeät hierontatyynyt edistävät maidontuloa

Pehmeät hierontatyynyt edistävät maidontuloa

Philips Avent -rintapumpun patentoidut hierontatyynyt taipuvat sisään ja ulos, mikä muistuttaa lapsen imemistä ja edistää maidontuloa.

Oppii ja jatkaa omaa lypsyrytmiäsi

Oppii ja jatkaa omaa lypsyrytmiäsi

Sähköinen muisti oppii yksilöllisen rytmisi ja jatkaa sitä yhdellä painalluksella.

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Arviot

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4.2

5:stä

18

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

05/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good product!

Good product. Very well designed enabling cleaning and ease of use.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

30/11/2010

United Kingdom

United Kingdom

Electric Pump

The pump was easy to put together & use. Not surprisingly it took me a couple of goes to get the hang of it but once I did it has worked really well. I must mention that it is very comfortable to use. I would highly recommend this product to anyone.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

08/03/2018

España

España

Muy practico un tamaño perfecto

Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF302/01 Extractor de leche individual

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF302/01 Extractor de leche individual

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 