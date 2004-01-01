Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    Philipsin asiakastuki

    Voiko Philips-parranajokoneen ladata jokaisen ajokerran jälkeen?

    Julkaistu 4. maaliskuuta 2025

    Philips-parranajokonetta ei ole tarpeen ladata jokaisen ajokerran jälkeen, mutta voit halutessasi tehdä niin. Philips-parranajokoneissa on litiumioniakut, eikä päivittäinen lataus vaikuta merkittävästi akun kuntoon.

    Monissa Philips-parranajokoneissa on myös akun alhaisen varaustason ilmaisin, joka kertoo, milloin laite on aika ladata. 

    Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HS7980/15 , HS9980/15 , HS5980/15 , XP9205/30 , XP9204/10 , XP9400/31 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9401/38 , XP9202/10 , XP9405/31 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , XP9402/11 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9001/10 , XP9402/31 , XP9405/11 , X9000/30 , XP9402/46 , X9000/10 , XP9208/30 , XP9403/31 , XP9404/46 , XP9404/38 , XP9204/33 , XP9404/31 , XP9207/30 , XP9204/30 , S3344/13 , S3343/13 , S3342/13 , S5898/50 , S3243/12 , S3242/12 , S3241/12 , S1134/00 , S1142/00 , S1142/02 , S7882/54 , S7887/55 , S7885/55 , S7887/35 , S7886/78 , S7885/63 , S7886/58 , S7886/55 , S7886/35 , S5880/50 , S5884/35 , S5884/38 , S5466/18 , S5466/17 , X5012/00 , X5006/00 , X5004/00 , X3053/00 , X3052/00 , X3051/00 , X3003/02 , X3003/00 , X3001/00 , S5885/25 , S5885/35 , S5887/13 , S5887/35 , S5887/69 , SP9841/32 , S5889/11 , S5889/50 , S5898/25 , S5898/79 , S3145/00 , S3144/00 , S3143/02 , S3143/00 , S7887/63 , S1141/00 , SP9882/36 , S9975/54 , S9980/54 , S3341/13 , X3002/00 , S3244/12 , S9711/31R1 , S6640/44R1 , SP9820/18R1 , S9711/41R1 , S9531/26R1 , S9983/55 , S5579/69 , SP9871/22 , S9986/63 , S9982/59 , S9982/55 , S9980/74 , S9980/59 , S9975/55 , S9974/55 , S9974/35 , S8697/23 , S8692/55 , S7783/63 , S3230/52 , S5885/69 , S5583/38 , S7882/55 , S7887/58 , S8692/35 , S5887/10 , S5887/50 , S7886/63 , S5898/35 , S5884/69 , S7887/35R1 , S8696/35 , S8697/35 , S8697/55 , SP9840/32 , SP9883/36 , SP9883/35 , S9976/55 , S9975/35 , S7783/35 , S9987/50 , SP9872/15 , S9985/84 , S9987/85 , S7783/78 , S9986/55 , S9987/68 , S9987/59 , S9986/58 , S9986/59 , S9985/50 , S9987/55 , SP9863/14 , SP9820/12 , SP9862/14 , HQ8290/21 , HQ8290/17 , HQ8260/21 , HQ8250/17 , HQ8260/17 , S3333/58 , S5584/50 , S7783/55 , S7786/50 , S5579/50 , S5583/10 , S5584/62 , S5585/10 , S5585/30 , S5585/35 , S5586/66 , S5587/10 , S5587/30 , S5588/30 , S5589/30 , S5589/38 , S7782/50 , S7782/53 , S7783/59 , S7786/55 , S7786/59 , S7788/55 , S7788/59 , S5588/38 , S3133/57 , S3134/57 , S3231/52 , S1231/41 , S1332/41 , S1333/41 , S3333/54 , S3233/52 , S1131/41 , S3134/51 , S1232/41 , S3133/51 , S3232/52 , S5013/28 , S6650/48 , S7930/16 , S6610/11 , S7970/26 , SP9860/16 , SP9861/16 , SP9861/13 , SP9820/18 , SP9821/12 , SP9860/13 , S3130/41 , S7311/12 , S7921/51 , SW9700/67 , SW5710/47 , SW6700/14 , SW7700/67 , S7311/66 , S5572/06 , S5550/10 , S5572/40 , S5630/12 , S5630/45 , S5530/06 , S5550/06 , S1520/41 , S3110/41 , S3520/06 , S3510/06 , S1320/04 , S1510/04 , S3120/06 , S1110/04 , S3110/06 , AT899/06 , S1310/04 , S5150/63 , S5013/26 , S5520/45 , S5310/26 , S5400/26 , S5140/26 , S5150/26 , S5310/06 , S7780/64 , S5320/06 , S728/17 , S5130/06 , S738/17 , S5620/12 , S7510/41 , S7520/41 , S7530/50 , S7710/26 , S5510/45 , RQ1160/16 , S7370/12 , S7310/12 , S9151/31 , PT723/80 , S9521/32 , S9511/31 , S9111/41 , S9021/12 , S9031/26 , S9111/31 , S9161/31 , S9171/31 , S9511/63 , S9521/31 , AT751/16 , PT723/81 , RQ1253/17 , RQ1254/21 , PT923/19 , PT731/17 , PT737/17 , PT727/17 , PT727/80 , PT723/17 , PT927/22 , PT919/16 , RQ1285/17 , RQ1195/22 , RQ1185/22 , RQ1275/17 , RQ1295/23 , AT892/22 , AT890/26 , AT890/20 , AT750/20 , RQ1250/80 , AT891/16 , AT750/26 , PT920/22 , PT925/80 , PT925/19 , PT920/19 , PT870/17 , PT860/17 , PT860/16 , PT735/17 , PT730/17 , PT725/17 , PT720/17 , PT730/16 , PT875/19 , PT870/16 , PT876/19 , HQ8240/17 , RQ1150/16 , RQ1280/21 , RQ1160/21 , RQ1180/16 , RQ1260/21 , RQ1260/16 , RQ1250/21 , RQ1250/16 , RQ1280/16 , RQ1290/23 , RQ1180/22 , HS8440/23 , HS8460/25 , HS8420/23 , HS8440/22 , HS8440/40 , HS8460/41 , HS8460/24 , HS8440/75 , HS8460/75 , HQ8290/18 , HQ8240/18 , HQ8260/18 , HQ8270/22 , RQ1075/22 , RQ1050/18 , RQ1060/20 , RQ1095/22 , RQ1085/22 , RQ1050/16 , HS8015/33 , HS8060/25 , HS8020/18 , HS8040/18 , HS8015/18 , HS8015/17 , HS8060/24 , HS8040/17 , HQ8140/16 , HQ8170/21 , HQ8160/16 , HQ8150/16 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita Napsauta tätä nähdäksesi vähemmän tuotenumeroita

    Usein kysytyt kysymykset

    Yhteydenotto Philipsiin

    Autamme sinua mielellämme

    Yhteydenotto Philipsiin

    Autamme sinua mielellämme

    Etsitkö jotain muuta?

    Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

    Asiakastuen kotisivu
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

    Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.