Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    Philipsin asiakastuki

    Mitä vaahtoa tai geeliä Philips-parranajokoneessa voi käyttää?

    Julkaistu 5. maaliskuuta 2025

    Voit käyttää mitä tahansa yleisesti myytävää partavaahtoa tai -geeliä märkäajoon Philips Wet & Dry -sähköparranajokoneella.

    Märkäajossa kuluu enemmän energiaa ja parranajokoneen akku saattaa tyhjentyä nopeammin, mutta se ei vaikuta parranajokoneen suorituskykyyn. 

    Huomautus: Tarkista aina ennen parranajokoneen kastumista, että se on vesitiivis. Katso lisätietoja käyttöoppaasta (saatavana myös verkossa) tai tarkista, onko parranajokoneen takaosassa hana- tai kylpyammekuvake.

    Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HS5980/15 , HS7980/15 , HS9980/15 , XP9404/31 , XP9401/38 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9400/31 , XP9402/11 , XP9405/11 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9405/31 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9204/30 , XP9204/33 , XP9402/31 , XP9205/30 , XP9202/10 , XP9208/30 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , XP9207/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9001/10 , X9000/10 , X9000/30 , XP9404/46 , XP9404/38 , S7882/54 , S7885/55 , S7885/63 , S7886/35 , S7886/55 , S7886/58 , S7886/78 , S7887/35 , S7887/55 , S7887/63 , X5012/00 , X5006/00 , X5004/00 , X3053/00 , X3052/00 , S1134/00 , S1141/00 , S1142/00 , S1142/02 , X3051/00 , X3003/02 , X3003/00 , X3001/00 , SP9885/35 , S5898/79 , S5898/50 , S5898/25 , S3143/00 , S3143/02 , S3144/00 , S3145/00 , S3243/12 , S5889/50 , S5889/11 , S3342/13 , S3343/13 , S3344/13 , S5887/69 , S5887/35 , S5887/13 , S5885/35 , S5885/25 , S5884/38 , S5884/35 , S5880/50 , S5466/17 , S5466/18 , SP9841/32 , S3241/12 , S3242/12 , S9975/54 , SP9882/36 , S9980/54 , SP9861/16R1 , SP9883/35R1 , S3341/13 , X3002/00 , S3244/12 , S9711/31R1 , SP9860/16R1 , SP9820/12R1 , S6640/44R1 , S9711/41R1 , S9531/26R1 , SP9820/18R1 , S9983/55 , S7783/63 , SP9871/22 , S3230/52 , S9986/63 , S9982/59 , S9982/55 , S5579/69 , S5583/38 , S9980/74 , S9980/59 , S5885/69 , S9975/55 , S9974/55 , S9974/35 , S8697/23 , S8692/55 , S7882/55 , SP9840/31 , S7887/58 , S7886/63 , S5884/69 , S5887/10 , S8692/35 , S5887/50 , S5898/35 , S8697/55 , S8697/35 , S8696/35 , SP9883/35 , SP9883/36 , SP9840/32 , S9976/55 , S9975/35 , S7783/35 , SP9872/22 , SP9872/22R1 , S9987/50 , SP9872/15 , S9985/84 , S9987/85 , S7783/78 , S9986/55 , S9987/68 , S9987/59 , S9986/58 , S9985/50 , S9986/59 , S9987/55 , SP9862/14 , SP9820/12 , SP9863/14 , S3333/58 , S5584/50 , S7783/55 , S5587/30 , S5579/50 , S5583/10 , S5584/62 , S5585/10 , S5585/30 , S5585/35 , S5586/66 , S5587/10 , S5588/30 , S5589/30 , S5589/38 , S7782/50 , S7782/53 , S7783/59 , S7786/50 , S7786/55 , S7786/59 , S7788/55 , S7788/59 , S5588/38 , S3134/57 , S3133/57 , S1231/41 , S3333/54 , S1332/41 , S1333/41 , S3231/52 , S3232/52 , S3133/51 , S3134/51 , S1131/41 , S1232/41 , S3233/52 , S5013/28 , S7930/16 , S6650/48 , S7970/26 , S6610/11 , SP9861/16 , SP9820/18 , SP9860/13 , SP9821/12 , SP9861/13 , SP9860/16 , S3130/41 , S7311/12 , S7921/51 , SW9700/67 , SW6700/14 , SW5710/47 , SW7700/67 , S7311/66 , S5630/12 , S5630/45 , S5572/40 , S5572/06 , S5550/10 , S5530/06 , S5550/06 , S1520/41 , S3110/41 , S3510/06 , S3520/06 , S1320/04 , S3110/06 , S3120/06 , S1110/04 , S1510/04 , AT899/06 , S1310/04 , RQ1175/16 , S5013/26 , S5150/63 , S5140/26 , S5310/26 , S5150/26 , S5520/45 , S5310/06 , S5320/06 , S5130/06 , S5510/45 , S728/17 , S738/17 , S7510/41 , S7520/41 , S7530/50 , S7710/26 , S7780/64 , RQ1160/16 , S7370/12 , S7310/12 , YS521/17 , S9151/31 , S9521/32 , S9511/31 , S9111/41 , S9111/31 , S9161/31 , S9521/31 , S9171/31 , S9031/26 , S9511/63 , S9021/12 , AT751/16 , RQ1254/21 , RQ1253/17 , RQ1155/81 , YS534/17 , RQ1151/17 , RQ1145/17 , RQ1295/23 , RQ1285/17 , RQ1275/17 , RQ1195/22 , RQ1185/22 , RQ1175/17 , RQ1141/17 , RQ1155/17 , RQ1145/16 , AT892/22 , AT890/26 , AT890/20 , AT750/20 , RQ1250/80 , AT891/16 , AT750/26 , RQ1150/16 , RQ1160/21 , RQ1180/16 , RQ1280/16 , RQ1280/21 , RQ1250/16 , RQ1250/21 , RQ1260/16 , RQ1260/21 , RQ1180/22 , RQ1290/23 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita Napsauta tätä nähdäksesi vähemmän tuotenumeroita

    Usein kysytyt kysymykset

    Yhteydenotto Philipsiin

    Autamme sinua mielellämme

    Yhteydenotto Philipsiin

    Autamme sinua mielellämme

    Etsitkö jotain muuta?

    Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

    Asiakastuen kotisivu
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

    Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.