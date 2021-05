Lataa Sonicare-sovellus älypuhelimeen.

Varmista, että älypuhelimen Bluetooth-yhteys on käytössä, ja aktivoi hammasharja ottamalla se telineestä. (Hammasharjan valot syttyvät.)

Avaa sovellus. Noudata ohjeita ja pariliitä hammasharja ja sovellus. Ota sijaintipalvelut käyttöön, jos haluat, että tiedot synkronoituvat automaattisesti.

Luo oma tili sovelluksessa. Päivitä pyydettäessä laiteohjelmisto, jotta voit käyttää kaikkia uusimpia ominaisuuksia.

Nyt voit käyttää hammasharjaa sovelluksen kanssa! Varmista, että hammasharja synkronoituu säännöllisesti sovelluksen kanssa, jotta saat aina ajantasaiset ohjeet ja suositukset.

Automaattinen synkronointi (suositus): Kun määrität sovelluksen käyttöön, salli sijaintitietojen käyttäminen. Näin puhelin tietää, milloin se on hammasharjan kantaman alueella, joten harjauksen tiedot päivittyvät helposti.

- Manuaalinen synkronointi: Pariliitä hammasharja ja sovellus ja yhdistä ne toisiinsa parin viikon välein. Näin harjauksen edistymistiedot, ohjeet ja suositukset pysyvät ajan tasalla.