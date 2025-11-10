Jotta laite ajaa ihokarvat ja liikkuu iholla mahdollisimman hyvin, suosittelemme, että vaihdat teräverkon 12 kuukauden välein tai kun ajo- tai trimmaustulos ei enää vastaa odotuksia. Vaihda teräverkko aina alkuperäiseen Philipsin teräverkkoon.



Teräverkon tarkka käyttöikä voi vaihdella käyttötottumuksista riippuen. Samoin kuin käsikäyttöinen terä, teräverkko tylsyy ajan myötä, mikä voi heikentää ajotehoa ja lisätä tunnetta ihokarvojen nyppimisestä ajelun ja trimmauksen aikana. Voit halutessasi vaihtaa teräverkon aiemmin tai myöhemmin sen mukaan, kuinka tyytyväinen olet teräverkon suorituskykyyn.

