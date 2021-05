Jos ruokit vauvaa pullosta (joko pelkästään tai satunnaisesti), valitse pullo, jossa on koliikkia ehkäisevä venttiili, jonka on kliinisesti testattu vähentävän koliikkia ja sen oireita. Varmista, että tutti on virtausnopeudeltaan lapsellesi sopiva ja että se on aina täynnä maitoa, jotta vauva ei niele ilmaa.