2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
40PFH4101/88
Ohut Full HD -LED-TV
Philips 4100 -sarjan tyylikäs muotoilu ja Digital Crystal Clear -tekniikka tuovat kotiisi arvokkuutta. Full HD -kuvanlaatu, Perfect Motion Rate -liiketarkkuus ja selkeä ääni takaavat vaivattoman viihde-elämyksen.
102 cm (40")
Full HD -LED-TV
DVB-T/C
Tumma, salaperäinen ja uskomattoman vahva. Philipsin virtaviivainen musta jalusta nostaa televisiosi uudelle tasolle. Erittäin ohut ja kestävä jalusta huokuu samaa eleganssia kuin televisiokin ja tekee pienellä vaivalla suuren vaikutuksen.
Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.
Tyylikäs, moderni, hienostunut ja tarkka. Erittäin ohuen muotoilun ansiosta Philipsin televisio näyttää upealta ja sopii tyylikkäästi sisustukseen.
3.7
5:stä
37
Arviot
Elrei11
03/10/2017
España
Muy buena compra
Este televisor por precio i calidad és el mejor del mercado però seria perfecto si tubiera bluetooth incorporado. Por lo demas es perfecto en todos los aspectos.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PFH4101 Televisor LED Full HD ultraplano
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PFH4101 Televisor LED Full HD ultraplano
Ellom
09/08/2017
España
Relación calidad precio excelente
Tv bonita , fácil de manejar, buena imagen y sonido y con una relación calidad precio muy buena.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PFH4101 Televisor LED Full HD ultraplano
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PFH4101 Televisor LED Full HD ultraplano
Silva123
24/04/2017
Portugal
Este produto possui excelentes caraterísticas.
Produto recomendável pela facilidade de acesso e a boa qualidade de imagem.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 40PFH4101 Televisor LED Full HD ultra fino
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 40PFH4101 Televisor LED Full HD ultra fino
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.