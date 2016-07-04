2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
40PFT4009/12
Full HD LED-TV
Philips 4100 -sarjan Full HD LED-TV tuottaa vakuuttavan kirkkaan ja eloisan kuvan. Minimalistisen muotoilun ja laadukkaan äänen ansiosta se sopii täydellisesti mihin tahansa huoneeseen.
102 cm (40")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Voit nauttia suosikkisarjoista ja uutisista tai katsella videoita ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.
Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.
Suunnittelussa on otettu huomioon nykyaikaisen sisustuksen vaatimukset. Ansaitset television, joka näyttää upealta silloinkin, kun virta on katkaistu.
3.7
5:stä
7
Arviot
foged
04/07/2016
Danmark
Vahvistettu ostaja
kanel instilling
det er svært at stile kanaler som man selv vil ha det
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 50PFT4009 Full HD LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 50PFT4009 Full HD LED-TV
Claudi1
13/02/2016
Deutschland
Vahvistettu ostaja
ausgezeichnetes Produkt
Dieses Produkt hat ausgezeichnete Eigenschaften. Das ist schon der 4. Philips Fernseher.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV
Aapeli81
06/12/2014
Suomi
Hyvä perusteevee
Kuva on kirkas ja terävä, vaikkakin pienempään 32-tuumaiseen tottuneen silmään ensimmäisenä kävikin näissä maanpäällisissä SD-lähetyksissä selvempänä kuvan ns. pakkausvirheet, mutta lähetyspään heikosta laadusta ei voi teeveetä moittia. Sitä voi toki yrittää kompensoida kuvanparannussäädöillä. FullHD-tarkkuudella laite pääsee kunnolla elementtiinsä. Ääni ei ole mitään tajunnanräjäyttävää, mutta ei kai sillä osastolla erikoisia voi odottaakaan kun hyvälle äänentoistolle ei ole näissä litteissä televisioissa juurikaan tilaa. Ääni on kuitenkin kirkas ja selkeä, vaikka mitään teatterinautintoa niistä ei revitä. Kaukosäädin on suht hyvä ja toimii laajemmallakin alueella heilutellessa, itseäni on aina tympinyt valtaosassa uusista laitteista eniten kaukosäädin jota joutuu aina osoittaa viivasuoraan televisiota kohti ennenkuin suvaitsevat toimia. Tässä Philipsissä painallukset menevät perille vaikka kakella osoittaisi televisiota takaperin, loistavaa. Vaikka pienenä käyttölogiikan outoutena keskellä OK-napin ympärillä olevilla ylös/alas/sivuille-kiekolla ei voi vaihtaa kanavaa tai säätää äänenvoimakkuutta ja ne toimivat vain valikoissa. Kanavanvaihdolle ja volumelle on omat erilliset ylös/alas-nappulansa alempana oikealla ja vasemmalla puolella ja itse en ole ainakaan vielä täysin sisäistänyt kummalta puolelta se kanavanvaihto ja volyymisäätö nyt löytyikään ja sen joutuu aina erikseen katsoa. Loogisemmin touhu hoituisi mielestäni kiekkonappuloilla, tai edes noiden omien nappuloiden lisäksi kun nyt kerran istuvat siellä ihan toimettomana. Takaa löytyy lähinnä vain perusliitännät ja hifimpi käyttäjä saattaa jäädä kaipailemaan lisää, mutta ei kai tämän hintaluokan laitteessa enempiä kehtaa toivoakaan. En suosittele televisiota ainakaan niille joiden tarkoitus on katsoa USB:n kautta paljon elokuvia, sillä kuvasuhdetta ei voi USB-toistossa muuttaa lainkaan. Vaikka laite tukeekin monia tekstitysformaatteja, ainakaan itselläni tekstitys ei näy oikein ja skandikirjaimet häviää kokonaan tai näkyy outoina kyrillisinä merkkeinä. Toivoin että ohjelmistonpäivitys olisi korjannut ongelmat, mutta jouduin pettymään. Eli aika turha ominaisuus tämä USB muussa kuin kuvienkatselussa tai ohjelmiston päivittelyssä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 50PFT4009 Full HD LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 50PFT4009 Full HD LED-TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Pause TV -pysäytystoiminto ja USB-tallennus vaativat ohjelmistopäivityksen. Lisätietoja ohjelmistopäivityksestä on tukiosiossa osoitteessa www.philips.com/TV.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.