Kuva on kirkas ja terävä, vaikkakin pienempään 32-tuumaiseen tottuneen silmään ensimmäisenä kävikin näissä maanpäällisissä SD-lähetyksissä selvempänä kuvan ns. pakkausvirheet, mutta lähetyspään heikosta laadusta ei voi teeveetä moittia. Sitä voi toki yrittää kompensoida kuvanparannussäädöillä. FullHD-tarkkuudella laite pääsee kunnolla elementtiinsä. Ääni ei ole mitään tajunnanräjäyttävää, mutta ei kai sillä osastolla erikoisia voi odottaakaan kun hyvälle äänentoistolle ei ole näissä litteissä televisioissa juurikaan tilaa. Ääni on kuitenkin kirkas ja selkeä, vaikka mitään teatterinautintoa niistä ei revitä. Kaukosäädin on suht hyvä ja toimii laajemmallakin alueella heilutellessa, itseäni on aina tympinyt valtaosassa uusista laitteista eniten kaukosäädin jota joutuu aina osoittaa viivasuoraan televisiota kohti ennenkuin suvaitsevat toimia. Tässä Philipsissä painallukset menevät perille vaikka kakella osoittaisi televisiota takaperin, loistavaa. Vaikka pienenä käyttölogiikan outoutena keskellä OK-napin ympärillä olevilla ylös/alas/sivuille-kiekolla ei voi vaihtaa kanavaa tai säätää äänenvoimakkuutta ja ne toimivat vain valikoissa. Kanavanvaihdolle ja volumelle on omat erilliset ylös/alas-nappulansa alempana oikealla ja vasemmalla puolella ja itse en ole ainakaan vielä täysin sisäistänyt kummalta puolelta se kanavanvaihto ja volyymisäätö nyt löytyikään ja sen joutuu aina erikseen katsoa. Loogisemmin touhu hoituisi mielestäni kiekkonappuloilla, tai edes noiden omien nappuloiden lisäksi kun nyt kerran istuvat siellä ihan toimettomana. Takaa löytyy lähinnä vain perusliitännät ja hifimpi käyttäjä saattaa jäädä kaipailemaan lisää, mutta ei kai tämän hintaluokan laitteessa enempiä kehtaa toivoakaan. En suosittele televisiota ainakaan niille joiden tarkoitus on katsoa USB:n kautta paljon elokuvia, sillä kuvasuhdetta ei voi USB-toistossa muuttaa lainkaan. Vaikka laite tukeekin monia tekstitysformaatteja, ainakaan itselläni tekstitys ei näy oikein ja skandikirjaimet häviää kokonaan tai näkyy outoina kyrillisinä merkkeinä. Toivoin että ohjelmistonpäivitys olisi korjannut ongelmat, mutta jouduin pettymään. Eli aika turha ominaisuus tämä USB muussa kuin kuvienkatselussa tai ohjelmiston päivittelyssä.