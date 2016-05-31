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Tuotanto lopetettu

4000 seriesOhut Full HD -LED-TV

40PFT4100/12

2.9

| (125) Arviot

Ohut Full HD -LED-TV

Philips 4100 -sarjan ohut Full HD -LED-TV ja Digital Crystal Clear -tekniikka ovat valmiita myös tulevaisuuden haasteisiin. TV:ssä on kaikki tarvittavat toiminnot, kuten kätevät ylimääräiset USB- ja HDMI-portit. Nauti eloisista kuvista ja selkeästä äänestä kotisohvallasi.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Digital Crystal Clear -tekniikka

Ohut Full HD -LED-TV

  • 102 cm (40")

  • Full HD -LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Huippuohuen reunan ansiosta näyttöön mahtuu enemmän kuvaa

Huippuohuen reunan ansiosta näyttöön mahtuu enemmän kuvaa

Perinteisissä televisioissa on kuvaa kehystävä reunus. Tämän TV:n huippuohuen reunan ansiosta voit kuitenkin nauttia televisioviihteestä koko ruudun täydeltä.

Muotoilultaan avoin jalusta luo kevyen ja leijuvan vaikutelman

Moderni ja hienostunut televisio kaipaa rinnalleen poikkeuksellisen upean jalustan. Philipsin suunnittelijat ovat vastanneet haasteeseen luomalla ainutlaatuisen avoimen jalustan, joka sulautuu kauniisti sisustukseen.

Digital Crystal Clear: tarkkuutta, jonka haluat jakaa

Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Voit nauttia suosikkisarjoista ja uutisista tai katsella videoita ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.9

5:stä

125

Arviot

31/05/2016

Suomi

Suomi

Ohjaus

television oma painike on epä-soveltuva helppoon käyttöön ottoon.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 40PFT4100 Ohut Full HD -LED-TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 40PFT4100 Ohut Full HD -LED-TV

05/12/2017

Italia

Italia

Ottima TV Led HD

Un prodotto ottimale con un'immagine pulita, casse audio interne perfettamente funzionanti e valide. Consegna impeccabile e velocissima. Buon prodotto ed efficiente servizio !

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD

21/09/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Prodotto di qualità, facilmente fruibile a prezzo competitivo. Unica pecca la difficoltà riscontrata nell'aggiornamento del firmware.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.