2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
49PUS7909/12
Erittäin ohut 4K UHD LED -TV Android-järjestelmällä
Philips 7900-sarjan Ultra HD -televisiossa yhdistyvät Ultra HD ja tehokas Android. Huippunopealla neljän ytimen prosessorilla Smart TV:n käyttö on helppoa kuin hengittäminen. Ambilight ja kehyksetön muotoilu tehostavat katseluelämystäsi entisestään.
123 cm (49")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core
Kaksi viritintä DVB-T/T2/C/S/S2
TV-kuva on neljä kertaa tavanomaista Full HD TV -kuvaa tarkempi. Tarkat ja elävät 3840 x 2160 pikselin kokoiset kuvat avaavat näkymän kokonaan uuteen maailmaan.
Koti on erityinen paikka, jossa vietät suuren osan elämääsi. Mikset siis valitsisi televisiota, joka sopii hyvin kotisi lämpimään ja kutsuvaan tunnelmaan? Philipsin uuden Ambilight-tekniikan ansiosta television kuva on entistä laajempi ja sykähdyttävämpi. Televisio heijastaa valoa molemmilta reunoilta ympäröiviin seiniin ja tuo näin televisio-ohjelman värit, eloisuuden ja jännityksen koko huoneeseen. Voit ottaa hyvän asennon ja nauttia vangitsevasta katseluelämyksestä.
Pelit, urheilulähetykset ja toimintaelokuvat ovat paras valinta kiihkeän jännitysviihteen ystäville Ultra HD -televisiolla. Philipsin televisiossa käytetään 600 Hz:n Perfect Motion Rate Ultra -tekniikkaa, joka näyttää nopealiikkeiset kuvat Ultra HD -tarkkuudessa täydellisen virheettöminä.
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2.6
5:stä
464
Arviot
Ani74
03/07/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
mycket bra bildkvalitet, färg och anständigt ljudkvalitet
lätt att använda program som Kodi funkar 3d perfekt, övergripande jag älskar denna tv
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™
johan1337
18/02/2016
Sverige
Problem med ljudsynk
Utmärkt tv, dock har jag två problem som jag hoppas kunna få hjälp med här. Första problemet är att ljudet blir osynkat vid inspelning och play/pause. Jag har testat två olika hårddiskar för detta. Det andra problemet är att ljudet stängs av på tv4 när vissa program går till och från reklam, vilket innebär att jag måste byta kanal och sen tillbaks. Detta gäller oavsett om jag har soundbar inkopplad eller ej. I övrigt är jag extremt nöjd med bild, menysystem osv /Johan
Arvioitu tuote: 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™
Arvioitu tuote: 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™
Riggy
30/01/2016
Sverige
Prisvärd TV med kanonbild
Min tredje Philips TV, och den bästa hittills. Tack vare Android Operativet fungerar smart TV funktionerna väldigt smidigt. Min förra Philips var mycket segare. Bilden är knivskarp ihop med min digitalbox. Har uppdaterat mjukvaran 2 gånger utan problem, enkelt och smidigt. Det enda negativa är ljudet som utlovas som bra. Mitt låter inte bra, måste stänga av finesser som surroundljud för att det låter illa. Blir garanterat en Philips nästa gång med
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, maan/alueen, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TV.
Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on paikallisessa Google Play Storessa.
Lisätietoja maakohtaisista Smart TV -palveluista on osoitteessa www.philips.com/TV
Cloud TV -valikoima riippuu maan tarjonnasta ja lainsäädännöstä
Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempi. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
Philips TV -kamera (PTA317) myydään erikseen.
Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.