Ambilight muuttaa tapasi katsoa televisiota

Koti on erityinen paikka, jossa vietät suuren osan elämääsi. Mikset siis valitsisi televisiota, joka sopii hyvin kotisi lämpimään ja kutsuvaan tunnelmaan? Philipsin uuden Ambilight-tekniikan ansiosta television kuva on entistä laajempi ja sykähdyttävämpi. Televisio heijastaa valoa molemmilta reunoilta ympäröiviin seiniin ja tuo näin televisio-ohjelman värit, eloisuuden ja jännityksen koko huoneeseen. Voit ottaa hyvän asennon ja nauttia vangitsevasta katseluelämyksestä.