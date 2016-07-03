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Tuotanto lopetettu

7900 seriesErittäin ohut 4K UHD -TV ja Android™-järjestelmä

49PUS7909/12

2.6

| (464) Arviot

Erittäin ohut 4K UHD LED -TV Android-järjestelmällä

Philips 7900-sarjan Ultra HD -televisiossa yhdistyvät Ultra HD ja tehokas Android. Huippunopealla neljän ytimen prosessorilla Smart TV:n käyttö on helppoa kuin hengittäminen. Ambilight ja kehyksetön muotoilu tehostavat katseluelämystäsi entisestään.

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99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

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Erittäin ohut 4K UHD LED -TV Android-järjestelmällä

  • 123 cm (49")

  • 4K Ultra HD LED-TV

  • Quad Core

  • Kaksi viritintä DVB-T/T2/C/S/S2

4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta

4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta

TV-kuva on neljä kertaa tavanomaista Full HD TV -kuvaa tarkempi. Tarkat ja elävät 3840 x 2160 pikselin kokoiset kuvat avaavat näkymän kokonaan uuteen maailmaan.

Ambilight muuttaa tapasi katsoa televisiota

Ambilight muuttaa tapasi katsoa televisiota

Koti on erityinen paikka, jossa vietät suuren osan elämääsi. Mikset siis valitsisi televisiota, joka sopii hyvin kotisi lämpimään ja kutsuvaan tunnelmaan? Philipsin uuden Ambilight-tekniikan ansiosta television kuva on entistä laajempi ja sykähdyttävämpi. Televisio heijastaa valoa molemmilta reunoilta ympäröiviin seiniin ja tuo näin televisio-ohjelman värit, eloisuuden ja jännityksen koko huoneeseen. Voit ottaa hyvän asennon ja nauttia vangitsevasta katseluelämyksestä.

600 Hz PMR Ultra HD – virheettömät liikkuvat kuvat

600 Hz PMR Ultra HD – virheettömät liikkuvat kuvat

Pelit, urheilulähetykset ja toimintaelokuvat ovat paras valinta kiihkeän jännitysviihteen ystäville Ultra HD -televisiolla. Philipsin televisiossa käytetään 600 Hz:n Perfect Motion Rate Ultra -tekniikkaa, joka näyttää nopealiikkeiset kuvat Ultra HD -tarkkuudessa täydellisen virheettöminä.

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Arviot

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2.6

5:stä

464

Arviot

03/07/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

mycket bra bildkvalitet, färg och anständigt ljudkvalitet

lätt att använda program som Kodi funkar 3d perfekt, övergripande jag älskar denna tv

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Arvioitu tuote: 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™

18/02/2016

Sverige

Sverige

Problem med ljudsynk

Utmärkt tv, dock har jag två problem som jag hoppas kunna få hjälp med här. Första problemet är att ljudet blir osynkat vid inspelning och play/pause. Jag har testat två olika hårddiskar för detta. Det andra problemet är att ljudet stängs av på tv4 när vissa program går till och från reklam, vilket innebär att jag måste byta kanal och sen tillbaks. Detta gäller oavsett om jag har soundbar inkopplad eller ej. I övrigt är jag extremt nöjd med bild, menysystem osv /Johan

Arvioitu tuote: 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™

Arvioitu tuote: 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™

30/01/2016

Sverige

Sverige

Prisvärd TV med kanonbild

Min tredje Philips TV, och den bästa hittills. Tack vare Android Operativet fungerar smart TV funktionerna väldigt smidigt. Min förra Philips var mycket segare. Bilden är knivskarp ihop med min digitalbox. Har uppdaterat mjukvaran 2 gånger utan problem, enkelt och smidigt. Det enda negativa är ljudet som utlovas som bra. Mitt låter inte bra, måste stänga av finesser som surroundljud för att det låter illa. Blir garanterat en Philips nästa gång med

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Arvioitu tuote: 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 7900 series 55PUS7909 Ultratunn TV med 4K UHD och Android™

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, maan/alueen, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TV.

  2. Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on paikallisessa Google Play Storessa.

  3. Lisätietoja maakohtaisista Smart TV -palveluista on osoitteessa www.philips.com/TV

  4. Cloud TV -valikoima riippuu maan tarjonnasta ja lainsäädännöstä

  5. Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempi. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.

  6. USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.

  7. Philips TV -kamera (PTA317) myydään erikseen.

  8. Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

  9. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  10. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  11. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  12. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.