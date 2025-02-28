Hakuehdot

      Energy Label Europe E Energiamerkintä
      Saat lisätietoja lataamalla: Energiamerkintä (PDF 897.0KB)

      LED 4K Ambilight TV

      50PUS8000/12

      Uppoudu Ambilight-elämykseen

      Esittelyssä Ambilight TV. Smart TV, jonka tehosta vastaa Titan-käyttöjärjestelmä. Erinomaista eurooppalaista suunnittelua. Saat elokuvat, sarjat ja urheilun katsottavaksesi käden käänteessä upealla kuvanlaadulla. Uppoudu väreihin, valoihin ja 3D-elokuvaääneen.

      Uppoudu Ambilight-elämykseen

      • 126 cm (50") AMBILIGHT tv
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos ja DTS:X
      On televisioita. Ja sitten on Ambilight TV

      On televisioita. Ja sitten on Ambilight TV

      Ambilightin integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi ja ympäröivät television värikkäällä hehkulla. Kaikki nauttimasi viihde vaikuttaa ulottuvan kuvaruudun ulkopuolelle upottaen sinut entistä syvemmälle katselukokemukseen. Kun olet kerran kokeillut sitä, et enää halua olla ilman.

      Eloisat hetket. Tarkemmat kohtaukset.

      Eloisat hetket. Tarkemmat kohtaukset.

      Siirry lähemmäs. Uppoudu yksityiskohtiin. 4K-kuvatarkkuus lähes rikkoo todellisuuden rajoja. Pixel Precise Ultra HD -ruutu takaa eloisan tarkkuuden ja yksityiskohdat, joten kaikki hetket ovat uskomattoman näköisiä.

      HDR10+ vapauttaa värit ja kontrastin

      HDR10+ vapauttaa värit ja kontrastin

      Lisää yksityiskohtia luvassa. Kuvanlaatu paranee ruutu ruudulta. Kun värit ja kontrasti ovat keskiössä, jopa tummimmatkin kohtaukset ja kirkkaat hetket näkyvät täysin selkeästi.

      Uppoudu Dolby Atmos- ja DTS:X-ääneen

      Uppoudu Dolby Atmos- ja DTS:X-ääneen

      Dolby Atmosin toistaessa äänen juuri ohjaajan tarkoittamalla tavalla ja DTS:X:n luodessa kolmiulotteisia äänikokemuksia, tuntuu kuin olisit itse paikan päällä. Uuden ääniulottuvuuden lisääminen luo kotiisi entistäkin mukaansatempaavamman kokemuksen.

      Titan-käyttöjärjestelmästä löydät etsimäsi helposti

      Titan-käyttöjärjestelmästä löydät etsimäsi helposti

      Philips Smart TV:n Titan-käyttöjärjestelmän ansiosta saat suosikkisisältösi nopeasti käsiisi. Laaja valikoima hittielokuvia, TV-sarjoja ja dokumentteja on vain yhden painalluksen päässä. Mitä ikinä haluatkaan katsoa, kaikki parhaat suoratoistosovellukset ovat aina helposti käden ulottuvilla.

      Saumaton yhdistettävyys älykodin verkkoihin

      Saumaton yhdistettävyys älykodin verkkoihin

      Matter Smart Home -yhteensopivuuden ansiosta integrointi valmiiseen älykotiverkkoon on saumatonta. Voit ohjata televisiota kätevästi Matter Smart Home -sovelluksella tai äänellä painamalla kaukosäätimen painiketta ja puhumalla mikrofoniin. Himmennä valoja, säädä lämmitystä tai käynnistä Philips Ambilight TV – yksi komento riittää. Televisio on lisäksi yhteensopiva Alexa-laitteiden ja Apple AirPlayn kanssa.

      Valitse juuri oikea koko

      Valitse juuri oikea koko

      Suuriin ja pieniin tarpeisiin. Valitse televisio, joka vastaa tarpeisiisi täysin. Pienistä 43 tuuman ruuduista suuriin 65-tuumaisiin, 8000 Series -televisiot ovat varmoja valintoja.

      Eurooppalaista muotoilua, kestävää suunnittelua

      Reunajalusta. Ohut kehys. 4K LED TV. Muotoilu Euroopan huippulaatua. Titan-käyttöjärjestelmä on nopea ja helppokäyttöinen, ja sen jokainen yksityiskohta on loppuun asti mietitty – kierrätysmuovisesta kaukosäätimestä FSC-sertifioituun ulkopakkaukseen.

      Äänen tehostus selkeyttää puhetta

      Kuule jokainen vuorosana entistä tarkemmin. Äänen tehostuksen ansiosta voit säätää puheäänen voimakkuutta ilman, että taustaäänen voimakkuus muuttuu. Näin jokainen lause erottuu selkeämmin eikä yksikään tärkeä hetki mene ohi.

      Pelivalmiit liitännät

      HDMI 2.1 ja VRR takaavat viiveettömän pelikokemuksen ja sulavan grafiikan, eli saat kaiken irti konsolistasi. Lyhyen viiveen asetus kytkeytyy automaattisesti päälle, kun käynnistät konsolin, joten olet aina valmiina etenemään seuraavalle tasolle.

      Tekniset tiedot

      • Ambilight

        Ambilight-ominaisuudet
        • Ambilight FTI -animaatio
        • Ambilight Music
        • AmbiSleep
        • Pelitila
        • Odotusvalotila
        • Aamuherätys
        • Mukautuu seinän väriin
        Ambilight-versio
        3 sivulla

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (tuuma)
        50  tuumaa
        Ruudun halkaisija (cm)
        126  cm
        Näyttö
        4K Ultra HD LED
        Näytön resoluutio
        3840 x 2160 p
        Kuvatekniikka
        Pixel Precise Ultra HD
        Kuvanparannus
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Peli
        • HDR 10+ -yhteensopiva
        • Kotiteatteri
        • Näyttö
        • Micro Dimming
        • Elokuva
        • Oma asetus
        • Pixel Precise Ultra HD
        • Ultra Resolution

      • Näytön tulotarkkuus

        Tarkkuus – virkistystaajuus
        640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1 920 x 1 080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2 560 x 1 440 - 60 Hz, 3 840 x 2 160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

        Digitaalitelevisio
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signaalivoimakkuuden ilmaisin
        Kyllä
        Teksti-tv
        1000 sivun Hyperteksti-tv
        HEVC-tuki
        Kyllä

      • Smart TV

        SmartTV-sovellukset*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT-sovellus*
        • Netflix*
        • YouTube
        käyttöjärjestelmä
        TITAN-käyttöjärjestelmä
        Muistin koko (Flash)*
        8 Gt

      • Smart TV -ominaisuudet

        Vuorovaikutteinen televisio
        HbbTV
        Ääniavustaja*
        • Alexa-yhteensopiva
        • Google Home -yhteensopiva
        Älykotikokemus
        • MATTER
        • Control4
        • Apple Home -yhteensopiva
        Peliohjauspalkki
        Gamebar 2.0
        TTS-tuki
        Kyllä

      • Multimediasovellukset

        Toistettavat videotiedostot
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Toistettavat musiikkitiedostot
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Tekstitysmuodon tuki
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Toistettavat kuvatiedostot
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ääni

        Audio
        2.0-kanavainen
        Lähtöteho (RMS)
        20 W
        Kaiutinkokoonpano
        2 x 10 W:n koko äänialueen kaiutinta
        Äänenparannus
        • AVL-tila
        • All Sound -tyyli
        • Bassotehostus
        • Dolby Atmos
        • Dolby Media Intelligence
        • Viihde
        • Taajuuskorjain
        • Kuuloprofiili
        • Yötila
        • Oma asetus
        • Äänen tehostus
        • DTS-X
        Kuulokeominaisuudet
        Dolby Atmos kuulokkeille
        Äänimoottori
        IntelliSound
        Pääkaiutin
        Koko äänialueen bassorefleksikaiutin (FR01A)

      • Liitännät

        HDMI-liitäntöjen määrä
        3
        HDMI-ominaisuudet
        • 4K
        • ARC (Audio Return Channel)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Kaukosäätimen infrapunaliitäntä
        • Järjestelmän äänensäätö
        • Järjestelmän valmiustila
        • Toisto yhdellä painikkeella
        Langaton yhteys
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kaksoiskaista
        • Bluetooth 5.2
        • helppo pariliitos (kaukosäätimen sininen painike)
        • Apple AirPlay -yhteensopiva
        HDCP 2.3
        Kaikissa HDMI-liitännöissä
        HDMI ARC
        Kyllä, HDMI1
        HDMI 2.1 -ominaisuudet
        • eARC (HDMI 1)
        • eARC-/VRR-/ALLM-tuki
        EasyLink 2.0
        • Ulkoinen asetus TV-käyttöliittymässä
        • HDMI-CEC Philips TV:lle/SB:lle

      • Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

        Pelaaminen
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+-yhteensopiva

      • EU:n energiakortti

        EPREL-rekisteröintinumerot
         2229834
        SDR:n energialuokka
        E
        SDR:n virrankulutus käynnissä
        48  kWh/1000h
        HDR:n energialuokka
        G
        HDR:n virrankulutus käynnissä
        95  kWh/1000h
        Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna
        n.a
        Verkon valmiustila
        2,0  W
        Käytetty paneelitekniikka
        LED LCD

      • Virta

        Verkkovirta
        AC 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
        Virrankulutus valmiustilassa
        alle 0,5 W
        Virransäästöominaisuudet
        • Automaattinen virrankatkaisuajastin
        • Eco-tila
        • Valosensori
        • Kuvanmykistys (radio)

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • 2 AAA-paristoa
        • Laki- ja turvallisuusesite
        • Kaukosäädin
        • Pöytäjalusta
        • Virtajohto
        • Pikaopas

      • Muotoilu

        Television värit
        Mattamusta reunus
        Jalustamalli
        Kaareva musta metallijalusta

      • Mitat

        Kahden jalustan välimatka
        804  mm
        Sopii seinätelineeseen
        200 x 100 mm
        TV ilman jalustaa (L x K x S)
        1110 x 650 x 88 mm
        TV ja jalusta (L x K x S)
        1110 x 709 x 281 mm
        Pahvilaatikko (L x K x S)
        1 210 x 736 x 131 mm
        TV:n paino ilman jalustaa
        8,50 kg
        TV:n ja jalustan paino
        8,80 kg
        Paino pakattuna
        11,18 kg

      • Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
      • TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
      • Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
      • Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, palveluntarjoajan, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
      • Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: https://www.netflix.com
      • Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Kaukosäätimeen valmiiksi määritetyt mediapainikkeet vaihtelevat maittain. Katso tarkemmat tiedot paketissa olevasta tuotteesta.
      • Google Assistant on saatavilla tuotekohtaisesti eri kielillä ja eri maissa.
      • TV:n ääniohjauspalvelujen saatavuus vaihtelee maan ja kielen mukaan. Viimeisimmät tiedot saat asiakaspalvelusta.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ja iOS ovat Apple Inc.:in Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla rekisteröityjä tavaramerkkejä.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

