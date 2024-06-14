Uppoudu kaikkeen tämän monipuolisen Ambilight TV:n avulla! Siinä on upea kuva, todentuntuinen Dolby Atmos -ääni ja sujuva pelitoiminto. Ambilight takaa ikumuistoisen TV-illan riippumatta siitä, mitä katsot tai pelaat.
Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta
Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa
Pakettihinta
Ohita tämä
Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:
Lisää lisävarusteita
Tätä tuotetta
- {discount-value}
LED
4K Ambilight TV
yhteensä
recurring payment
4K Ambilight TV
Erinomainen Ambilight TV
126 cm (50") AMBILIGHT tv
Pixel Precise Ultra HD
Titan-käyttöjärjestelmään perustuva älytelevisioalusta
Dolby Atmos -ääni
Uppoudu rakastamiisi ohjelmiin. Ambilight TV.
Ambilight-televisiot ovat ainoita televisioita, joissa taustapuolelle integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi ja upottavat sinut televisiota ympäröivän värikkään valon hehkuun. Se muuttaa kaiken – televisiosi näyttää suuremmalta, ja pääset syvemmälle sisään urheilulähetyksiin, elokuviin, musiikkiin ja peleihin.
Eloisa katselukokemus ja kirkas, erittäin terävä kuva.
Nauti kaikesta, mitä katsot tästä 4K (UHD) LED Ambilight TV:stä. Philipsin Pixel Precise Ultra HD -järjestelmä optimoi kuvanlaadun ja tuottaa terävän kuvan, eloisat värit ja sulavan liikkeen. Saat parhaan mahdollisen katselukokemuksen joka kerta.
Löydä etsimäsi helposti TITAN-käyttöjärjestelmän avulla.
TITAN-käyttöjärjestelmään perustuvan älytelevisioalustan ansiosta löydät suosikkisi helposti. Aloitusnäytöltä voit kätevästi jatkaa kesken jäänyttä sarjaa, selata sisältöä kategorioittain ja nähdä uusia ehdotuksia suosituimmista suoratoistopalveluista.
Elokuvatasoinen Dolby Atmos -ääni.
Dolby Atmosin ansiosta äänet tuntuvat kuuluvan kaikkialta ympäriltäsi. Kuule taivaalla lentävien avaruusalusten jylinä ja takaa hiipivän vihollisen askeleet – olet aina toiminnan keskipisteessä.
Valmis pelaamiseen. VRR ja lyhyt viive kaikilla konsoleilla.
HDMI VRR takaa viiveettömän pelikokemuksen ja sulavan grafiikan, jotta saat kaiken irti konsolistasi. Lyhyen viiveen asetus aktivoituu automaattisesti, kun käynnistät konsolin. Ambilightin pelitila tuo pelaamiseen lisää jännitystä.
Saumaton yhdistettävyys älykodin verkkoihin.
Saumaton yhteensopivuus Matterin ja Control4:n kanssa tarkoittaa, että voit integroida 4K Ambilight TV:n valmiiseen älykotiverkkoosi.
Kaukosäädin sisältää kierrätysmuovia. Vastuullisesti pakattu.
Tässä Ambilight TV:ssä on virtaviivainen ja hillitty ulkomuoto, ja Ambilightia voi käyttää tunnelmavalona, kun näyttö on sammutettu. TV:n kaukosäätimessä hyödynnetään kierrätysmuovia, pakkauksissa FSC-sertifioitua kierrätyspahvia ja painomateriaaleissa kierrätyspaperia.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, palveluntarjoajan, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: https://www.netflix.com
Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
Kaukosäätimeen valmiiksi määritetyt mediapainikkeet vaihtelevat maittain. Katso tarkemmat tiedot paketissa olevasta tuotteesta.
Google Assistant on saatavilla tuotekohtaisesti eri kielillä ja eri maissa.
HBO Max -sovelluspalvelu tulee saataville elokuuhun 2024 mennessä.
Matter/Control4: toiminto tulee saataville vuonna 2024 ohjelmistopäivityksen kautta.