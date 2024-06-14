Kaukosäädin sisältää kierrätysmuovia. Vastuullisesti pakattu.

Tässä Ambilight TV:ssä on virtaviivainen ja hillitty ulkomuoto, ja Ambilightia voi käyttää tunnelmavalona, kun näyttö on sammutettu. TV:n kaukosäätimessä hyödynnetään kierrätysmuovia, pakkauksissa FSC-sertifioitua kierrätyspahvia ja painomateriaaleissa kierrätyspaperia.