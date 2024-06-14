Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • 4K Ambilight TV 4K Ambilight TV 4K Ambilight TV
      Energy Label Europe E Energiamerkintä
      Saat lisätietoja lataamalla: Energiamerkintä (PDF 75.0KB)

      LED 4K Ambilight TV

      50PUS8009/12

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      4K Ambilight TV

      Uppoudu kaikkeen tämän monipuolisen Ambilight TV:n avulla! Siinä on upea kuva, todentuntuinen Dolby Atmos -ääni ja sujuva pelitoiminto. Ambilight takaa ikumuistoisen TV-illan riippumatta siitä, mitä katsot tai pelaat.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Saatavilla:

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Ambilight

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Tätä tuotetta
      LED
      - {discount-value}

      LED

      4K Ambilight TV

      yhteensä

      recurring payment

      4K Ambilight TV

      Erinomainen Ambilight TV

      • 126 cm (50") AMBILIGHT tv
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Titan-käyttöjärjestelmään perustuva älytelevisioalusta
      • Dolby Atmos -ääni
      Uppoudu rakastamiisi ohjelmiin. Ambilight TV.

      Uppoudu rakastamiisi ohjelmiin. Ambilight TV.

      Ambilight-televisiot ovat ainoita televisioita, joissa taustapuolelle integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi ja upottavat sinut televisiota ympäröivän värikkään valon hehkuun. Se muuttaa kaiken – televisiosi näyttää suuremmalta, ja pääset syvemmälle sisään urheilulähetyksiin, elokuviin, musiikkiin ja peleihin.

      Eloisa katselukokemus ja kirkas, erittäin terävä kuva.

      Eloisa katselukokemus ja kirkas, erittäin terävä kuva.

      Nauti kaikesta, mitä katsot tästä 4K (UHD) LED Ambilight TV:stä. Philipsin Pixel Precise Ultra HD -järjestelmä optimoi kuvanlaadun ja tuottaa terävän kuvan, eloisat värit ja sulavan liikkeen. Saat parhaan mahdollisen katselukokemuksen joka kerta.

      Löydä etsimäsi helposti TITAN-käyttöjärjestelmän avulla.

      Löydä etsimäsi helposti TITAN-käyttöjärjestelmän avulla.

      TITAN-käyttöjärjestelmään perustuvan älytelevisioalustan ansiosta löydät suosikkisi helposti. Aloitusnäytöltä voit kätevästi jatkaa kesken jäänyttä sarjaa, selata sisältöä kategorioittain ja nähdä uusia ehdotuksia suosituimmista suoratoistopalveluista.

      Elokuvatasoinen Dolby Atmos -ääni.

      Elokuvatasoinen Dolby Atmos -ääni.

      Dolby Atmosin ansiosta äänet tuntuvat kuuluvan kaikkialta ympäriltäsi. Kuule taivaalla lentävien avaruusalusten jylinä ja takaa hiipivän vihollisen askeleet – olet aina toiminnan keskipisteessä.

      Valmis pelaamiseen. VRR ja lyhyt viive kaikilla konsoleilla.

      Valmis pelaamiseen. VRR ja lyhyt viive kaikilla konsoleilla.

      HDMI VRR takaa viiveettömän pelikokemuksen ja sulavan grafiikan, jotta saat kaiken irti konsolistasi. Lyhyen viiveen asetus aktivoituu automaattisesti, kun käynnistät konsolin. Ambilightin pelitila tuo pelaamiseen lisää jännitystä.

      Saumaton yhdistettävyys älykodin verkkoihin.

      Saumaton yhdistettävyys älykodin verkkoihin.

      Saumaton yhteensopivuus Matterin ja Control4:n kanssa tarkoittaa, että voit integroida 4K Ambilight TV:n valmiiseen älykotiverkkoosi.

      Kaukosäädin sisältää kierrätysmuovia. Vastuullisesti pakattu.

      Tässä Ambilight TV:ssä on virtaviivainen ja hillitty ulkomuoto, ja Ambilightia voi käyttää tunnelmavalona, kun näyttö on sammutettu. TV:n kaukosäätimessä hyödynnetään kierrätysmuovia, pakkauksissa FSC-sertifioitua kierrätyspahvia ja painomateriaaleissa kierrätyspaperia.

      Ohut tv, virtaviivainen ja upea muotoilu.

      Ohut tv, virtaviivainen ja upea muotoilu.

      Yhteensopiva Matterin ja Control4:n kanssa.

      Yhteensopiva Matterin ja Control4:n kanssa.

      Tekniset tiedot

      • Ambilight

        Ambilight-ominaisuudet
        • Mukautuu seinän väriin
        • Odotusvalotila
        • Ambilight Music
        • AmbiSleep
        • Aamuherätys
        • Ambilight FTI -animaatio
        Ambilight-versio
        3 sivulla

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (tuuma)
        50  tuumaa
        Ruudun halkaisija (cm)
        126  cm
        Näyttö
        4K Ultra HD LED
        Näytön resoluutio
        3840 x 2160
        Kuvatekniikka
        Pixel Precise Ultra HD

      • Näytön tulotarkkuus

        Tarkkuus – virkistystaajuus
        • 640x480 – 60 Hz
        • 576p – 50 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560x1440 – 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

        Digitaalitelevisio
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        TV-ohjelmaopas*
        8 päivän elektroninen ohjelmaopas
        Signaalivoimakkuuden ilmaisin
        Kyllä
        Teksti-tv
        1000 sivun Hyperteksti-tv
        HEVC-tuki
        Kyllä

      • Smart TV

        SmartTV-sovellukset*
        • Netflix
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • TITAN-kanava
        • NFT-sovellus*
        • Digisovittimen ohjaussovellus
        käyttöjärjestelmä
        TITAN-käyttöjärjestelmä
        Muistin koko (Flash)*
        8 Gt

      • Smart TV -ominaisuudet

        Käyttäjien vuorovaikutus
        Näytön peilaus
        Vuorovaikutteinen televisio
        HbbTV
        Ääniavustaja*
        Amazon Alexa (kiinteä)
        Älykotikokemus
        • Toimii Amazon Alexan kanssa
        • Toimii Google Assistantin kanssa
        • MATTER
        • Amazon Alexa (kiinteä)

      • Multimediasovellukset

        Toistettavat videotiedostot
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Toistettavat musiikkitiedostot
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Tekstitysmuodon tuki
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Toistettavat kuvatiedostot
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ääni

        Lähtöteho (RMS)
        20 W
        Kaiutinkokoonpano
        2 x 10 W:n koko äänialueen kaiutinta
        Koodekki
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Äänenparannus
        • Dolby-bassovahvistus
        • Selkeä puhe
        • Tekoälyllä luotu ääni
        • A.I. EQ
        • Dolby-äänentasaus
        • Yötila
        • Äänen mukautus

      • Liitännät

        HDMI-liitäntöjen määrä
        3
        HDMI-ominaisuudet
        • 4K
        • ARC (Audio Return Channel)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Kaukosäätimen infrapunaliitäntä
        • Järjestelmän äänensäätö
        • Järjestelmän valmiustila
        • Toisto yhdellä painikkeella
        USB-liitäntöjen lukumäärä
        2
        Langaton yhteys
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, yksikaistainen
        HDCP 2.3
        Kaikissa HDMI-liitännöissä
        HDMI ARC
        Kyllä, HDMI1
        HDMI 2.1 -ominaisuudet
        • eARC (HDMI 1)
        • eARC-/VRR-/ALLM-tuki
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC Philips TV:lle/SB:lle
        • Ulkoinen asetus TV-käyttöliittymässä

      • Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

        Pelaaminen
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+-yhteensopiva

      • EU:n energiakortti

        EPREL-rekisteröintinumerot
        1960010
        SDR:n energialuokka
        E
        SDR:n virrankulutus käynnissä
        45 kWh / 1 000 h  kWh/1000h
        HDR:n energialuokka
        G
        HDR:n virrankulutus käynnissä
        78 kWh / 1 000 h  kWh/1000h
        Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna
        n.a
        Verkon valmiustila
        2,0  W
        Käytetty paneelitekniikka
        LED LCD

      • Virta

        Verkkovirta
        220–240 VAC, 50/60 Hz
        Virrankulutus valmiustilassa
        alle 0,5 W
        Virransäästöominaisuudet
        • Automaattinen virrankatkaisuajastin
        • Kuvanmykistys (radio)
        • Eco-tila
        • Valosensori

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Kaukosäädin
        • 2 AAA-paristoa
        • Pöytäjalusta
        • Virtajohto
        • Pikaopas
        • Laki- ja turvallisuusesite

      • Muotoilu

        Television värit
        Mattamusta reunus
        Jalustamalli
        Mustat tuet

      • Mitat

        Kahden jalustan välimatka
        810  mm
        Sopii seinätelineeseen
        200 x 100 mm
        TV ilman jalustaa (L x K x S)
        1 111 x 649 x 88 mm
        TV ja jalusta (L x K x S)
        1 111 x 674 x 255 mm
        Pahvilaatikko (L x K x S)
        1 240 x 785 x 150 mm
        TV:n paino ilman jalustaa
        8,2 kg
        TV:n ja jalustan paino
        8,4 kg
        Paino pakattuna
        10,0 kg

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
      • TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
      • Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
      • Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, palveluntarjoajan, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
      • Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: https://www.netflix.com
      • Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Kaukosäätimeen valmiiksi määritetyt mediapainikkeet vaihtelevat maittain. Katso tarkemmat tiedot paketissa olevasta tuotteesta.
      • Google Assistant on saatavilla tuotekohtaisesti eri kielillä ja eri maissa.
      • HBO Max -sovelluspalvelu tulee saataville elokuuhun 2024 mennessä.
      • Matter/Control4: toiminto tulee saataville vuonna 2024 ohjelmistopäivityksen kautta.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.