50PUS8010/12
Uppoudu Ambilight-elämykseen
Esittelyssä Ambilight TV. Smart TV, jonka tehosta vastaa Titan-käyttöjärjestelmä. Erinomaista eurooppalaista suunnittelua. Saat elokuvat, sarjat ja urheilun katsottavaksesi käden käänteessä upealla kuvanlaadulla. Uppoudu väreihin, valoihin ja 3D-elokuvaääneen.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
4K Ambilight TV
Ambilightin integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi ja ympäröivät television värikkäällä hehkulla. Kaikki nauttimasi viihde vaikuttaa ulottuvan kuvaruudun ulkopuolelle upottaen sinut entistä syvemmälle katselukokemukseen. Kun olet kerran kokeillut sitä, et enää halua olla ilman.
Siirry lähemmäs. Uppoudu yksityiskohtiin. 4K-kuvatarkkuus lähes rikkoo todellisuuden rajoja. Pixel Precise Ultra HD -ruutu takaa eloisan tarkkuuden ja yksityiskohdat, joten kaikki hetket ovat uskomattoman näköisiä.
Lisää yksityiskohtia luvassa. Kuvanlaatu paranee ruutu ruudulta. Kun värit ja kontrasti ovat keskiössä, jopa tummimmatkin kohtaukset ja kirkkaat hetket näkyvät täysin selkeästi.
Dolby Atmosin toistaessa äänen juuri ohjaajan tarkoittamalla tavalla ja DTS:X:n luodessa kolmiulotteisia äänikokemuksia, tuntuu kuin olisit itse paikan päällä. Uuden ääniulottuvuuden lisääminen luo kotiisi entistäkin mukaansatempaavamman kokemuksen.
Philips Smart TV:n Titan-käyttöjärjestelmän ansiosta saat suosikkisisältösi nopeasti käsiisi. Laaja valikoima hittielokuvia, TV-sarjoja ja dokumentteja on vain yhden painalluksen päässä. Mitä ikinä haluatkaan katsoa, kaikki parhaat suoratoistosovellukset ovat aina helposti käden ulottuvilla.
Matter Smart Home -yhteensopivuuden ansiosta integrointi valmiiseen älykotiverkkoon on saumatonta. Voit ohjata televisiota kätevästi Matter Smart Home -sovelluksella tai äänellä painamalla kaukosäätimen painiketta ja puhumalla mikrofoniin. Himmennä valoja, säädä lämmitystä tai käynnistä Philips Ambilight TV – yksi komento riittää. Televisio on lisäksi yhteensopiva Alexa-laitteiden ja Apple AirPlayn kanssa.
Suuriin ja pieniin tarpeisiin. Valitse televisio, joka vastaa tarpeisiisi täysin. Pienistä 43 tuuman ruuduista suuriin 65-tuumaisiin, 8000 Series -televisiot ovat varmoja valintoja.
Reunajalusta. Ohut kehys. 4K LED TV. Muotoilu Euroopan huippulaatua. Titan-käyttöjärjestelmä on nopea ja helppokäyttöinen, ja sen jokainen yksityiskohta on loppuun asti mietitty – kierrätysmuovisesta kaukosäätimestä FSC-sertifioituun ulkopakkaukseen.
Kuule jokainen vuorosana entistä tarkemmin. Äänen tehostuksen ansiosta voit säätää puheäänen voimakkuutta ilman, että taustaäänen voimakkuus muuttuu. Näin jokainen lause erottuu selkeämmin eikä yksikään tärkeä hetki mene ohi.
HDMI 2.1 ja VRR takaavat viiveettömän pelikokemuksen ja sulavan grafiikan, eli saat kaiken irti konsolistasi. Lyhyen viiveen asetus kytkeytyy automaattisesti päälle, kun käynnistät konsolin, joten olet aina valmiina etenemään seuraavalle tasolle.
