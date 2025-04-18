Esittelyssä Ambilight TV, joka yhdistää upean kuvanlaadun ja vaivattoman viihteen. Tämän 4K Google TV:n kanssa ei tarvitse tuhlata aikaa loputtomaan selailuun, vaan voit vain pyytää Google Assistantia etsimään suosikkielokuvasi, -sarjasi tai -urheilusi. Sitten voit vain istua nauttimaan.
Ambilight TV ja sisäinen Google Assistant.
126 cm (50") AMBILIGHT tv
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos ja DTS:X
On televisioita. Ja sitten on Ambilight TV
Ambilightin integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi ja ympäröivät television värikkäällä hehkulla. Kaikki nauttimasi viihde vaikuttaa ulottuvan kuvaruudun ulkopuolelle upottaen sinut entistä syvemmälle katselukokemukseen. Kun olet kerran kokeillut sitä, et enää halua olla ilman.
Eloisat hetket. Tarkemmat kohtaukset.
Siirry lähemmäs. Uppoudu yksityiskohtiin. 4K-kuvatarkkuus lähes rikkoo todellisuuden rajoja. Pixel Precise Ultra HD -ruutu takaa eloisan tarkkuuden ja yksityiskohdat, joten kaikki hetket ovat uskomattoman näköisiä.
HDR10+ vapauttaa värit ja kontrastin
Lisää yksityiskohtia luvassa. Kuvanlaatu paranee ruutu ruudulta. Kun värit ja kontrasti ovat keskiössä, jopa tummimmatkin kohtaukset ja kirkkaat hetket näkyvät täysin selkeästi.
Uppoudu Dolby Atmos- ja DTS:X-ääneen
Dolby Atmosin toistaessa äänen juuri ohjaajan tarkoittamalla tavalla ja DTS:X:n luodessa kolmiulotteisia äänikokemuksia, tuntuu kuin olisit itse paikan päällä. Uuden ääniulottuvuuden lisääminen luo kotiisi entistäkin mukaansatempaavamman kokemuksen.
Lempiviihteesi Googlen avulla.
Mitä haluat katsoa? Google TV yhdistää esimerkiksi elokuvat ja TV-sarjat kaikista sovelluksistasi ja tilauksistasi ja järjestää ne puolestasi. Saat ehdotuksia mieltymystesi perusteella ja voit myös hallita katsomisluetteloasi puhelimen Google TV -sovelluksella.
Yhteensopiva ääniavustajien ja Apple AirPlayn kanssa*
Valitse haluamasi ääniavustaja! Ota ääniohjaus käyttöön painamalla kaukosäätimen Google Assistant -painiketta, niin voit etsiä elokuvia ja ohjelmia, saada suosituksia ja ohjata yhteensopivia kodin älylaitteita äänikomennoilla. Voit myös pyytää Alexaa ohjaamaan televisiota Alexa-yhteensopivilla laitteilla. Suoratoista sisältöä helposti televisioon iPhonesta, iPadista tai Mac-laitteesta. Katso elokuvia sovellusten kautta. Jaa valokuvia huoneessa olevien ystävien kanssa.*
Valitse juuri oikea koko
Suuriin ja pieniin tarpeisiin. Valitse televisio, joka vastaa tarpeisiisi täysin. Pienistä 43 tuuman ruuduista suuriin 65-tuumaisiin, 8000 Series -televisiot ovat varmoja valintoja.
Eurooppalaista muotoilua
Reunajalusta ja tyylikkään ohut runko – tämä on eurooppalaista muotoilua parhaimmillaan. Aseta Ambilight Lounge-tilaan ja paistattele väriloistossa sillä aikaa, kun TV on lepotilassa. Kaukosäädin on valmistettu kierrätysmuovista, pakkaus on FSC-sertifioitua kartonkia ja jopa painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.
Tekniset tiedot
Ambilight
Ambilight-ominaisuudet
Ambilight Suite
Pelitila
Mukautuu seinän väriin
Odotusvalotila
Ambilight-versio
3 sivulla
Kuva/näyttö
Ruudun halkaisija (tuuma)
50
tuumaa
Ruudun halkaisija (cm)
126
cm
Näyttö
4K Ultra HD LED
Näytön resoluutio
3840 x 2160 p
Kuvatekniikka
Pixel Precise Ultra HD
Kuvanparannus
Micro Dimming
Ultra Resolution
Natural Motion
Crystal Clear
Oma asetus
Kotiteatteri
ECO
Elokuva
Peli
Näyttö
Näytön tulotarkkuus
Tarkkuus – virkistystaajuus
640 x 480 - 60 Hz, 576p -50 Hz, 720p -50/60 Hz, 1920 x 1080p -24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz
