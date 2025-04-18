Hakuehdot

      Energy Label Europe E Energiamerkintä
      Saat lisätietoja lataamalla: Energiamerkintä (PDF 197.0KB)

      LED 4K Ambilight TV

      50PUS8100/12

      Ambilight TV ja sisäinen Google Assistant.

      Esittelyssä Ambilight TV, joka yhdistää upean kuvanlaadun ja vaivattoman viihteen. Tämän 4K Google TV:n kanssa ei tarvitse tuhlata aikaa loputtomaan selailuun, vaan voit vain pyytää Google Assistantia etsimään suosikkielokuvasi, -sarjasi tai -urheilusi. Sitten voit vain istua nauttimaan.

      • 126 cm (50") AMBILIGHT tv
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos ja DTS:X
      On televisioita. Ja sitten on Ambilight TV

      Ambilightin integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi ja ympäröivät television värikkäällä hehkulla. Kaikki nauttimasi viihde vaikuttaa ulottuvan kuvaruudun ulkopuolelle upottaen sinut entistä syvemmälle katselukokemukseen. Kun olet kerran kokeillut sitä, et enää halua olla ilman.

      Eloisat hetket. Tarkemmat kohtaukset.

      Siirry lähemmäs. Uppoudu yksityiskohtiin. 4K-kuvatarkkuus lähes rikkoo todellisuuden rajoja. Pixel Precise Ultra HD -ruutu takaa eloisan tarkkuuden ja yksityiskohdat, joten kaikki hetket ovat uskomattoman näköisiä.

      HDR10+ vapauttaa värit ja kontrastin

      Lisää yksityiskohtia luvassa. Kuvanlaatu paranee ruutu ruudulta. Kun värit ja kontrasti ovat keskiössä, jopa tummimmatkin kohtaukset ja kirkkaat hetket näkyvät täysin selkeästi.

      Uppoudu Dolby Atmos- ja DTS:X-ääneen

      Dolby Atmosin toistaessa äänen juuri ohjaajan tarkoittamalla tavalla ja DTS:X:n luodessa kolmiulotteisia äänikokemuksia, tuntuu kuin olisit itse paikan päällä. Uuden ääniulottuvuuden lisääminen luo kotiisi entistäkin mukaansatempaavamman kokemuksen.

      Lempiviihteesi Googlen avulla.

      Mitä haluat katsoa? Google TV yhdistää esimerkiksi elokuvat ja TV-sarjat kaikista sovelluksistasi ja tilauksistasi ja järjestää ne puolestasi. Saat ehdotuksia mieltymystesi perusteella ja voit myös hallita katsomisluetteloasi puhelimen Google TV -sovelluksella.

      Yhteensopiva ääniavustajien ja Apple AirPlayn kanssa*

      Valitse haluamasi ääniavustaja! Ota ääniohjaus käyttöön painamalla kaukosäätimen Google Assistant -painiketta, niin voit etsiä elokuvia ja ohjelmia, saada suosituksia ja ohjata yhteensopivia kodin älylaitteita äänikomennoilla. Voit myös pyytää Alexaa ohjaamaan televisiota Alexa-yhteensopivilla laitteilla. Suoratoista sisältöä helposti televisioon iPhonesta, iPadista tai Mac-laitteesta. Katso elokuvia sovellusten kautta. Jaa valokuvia huoneessa olevien ystävien kanssa.*

      Valitse juuri oikea koko

      Suuriin ja pieniin tarpeisiin. Valitse televisio, joka vastaa tarpeisiisi täysin. Pienistä 43 tuuman ruuduista suuriin 65-tuumaisiin, 8000 Series -televisiot ovat varmoja valintoja.

      Eurooppalaista muotoilua

      Reunajalusta ja tyylikkään ohut runko – tämä on eurooppalaista muotoilua parhaimmillaan. Aseta Ambilight Lounge-tilaan ja paistattele väriloistossa sillä aikaa, kun TV on lepotilassa. Kaukosäädin on valmistettu kierrätysmuovista, pakkaus on FSC-sertifioitua kartonkia ja jopa painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

      Tekniset tiedot

      • Ambilight

        Ambilight-ominaisuudet
        • Ambilight Suite
        • Pelitila
        • Mukautuu seinän väriin
        • Odotusvalotila
        Ambilight-versio
        3 sivulla

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (tuuma)
        50  tuumaa
        Ruudun halkaisija (cm)
        126  cm
        Näyttö
        4K Ultra HD LED
        Näytön resoluutio
        3840 x 2160 p
        Kuvatekniikka
        Pixel Precise Ultra HD
        Kuvanparannus
        • Micro Dimming
        • Ultra Resolution
        • Natural Motion
        • Crystal Clear
        • Oma asetus
        • Kotiteatteri
        • ECO
        • Elokuva
        • Peli
        • Näyttö

      • Näytön tulotarkkuus

        Tarkkuus – virkistystaajuus
        640 x 480 - 60 Hz, 576p -50 Hz, 720p -50/60 Hz, 1920 x 1080p -24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

        Digitaalitelevisio
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signaalivoimakkuuden ilmaisin
        Kyllä
        Teksti-tv
        1000 sivun Hyperteksti-tv
        HEVC-tuki
        Kyllä

      • Smart TV

        SmartTV-sovellukset*
        • Disney+
        • Apple TV
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • NFT-sovellus*
        • Whalefit
        käyttöjärjestelmä
        Google TV™
        Muistin koko (Flash)*
        16 Gt

      • Smart TV -ominaisuudet

        Vuorovaikutteinen televisio
        HbbTV
        Ääniavustaja*
        • Kaukosäädin ja mikrofoni
        • Google Assistant vakiovarusteena
        • Alexa-yhteensopiva
        Älykotikokemus
        • MATTER
        • Control4
        • Apple Home -yhteensopiva
        Peliohjauspalkki
        Gamebar 2.0
        TTS-tuki
        Kyllä

      • Multimediasovellukset

        Toistettavat videotiedostot
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Toistettavat musiikkitiedostot
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Tekstitysmuodon tuki
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Toistettavat kuvatiedostot
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ääni

        Audio
        2.0-kanavainen
        Lähtöteho (RMS)
        20 W
        Kaiutinkokoonpano
        2 koko äänialueen kaiutinta, 10 W
        Koodekki
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        Äänenparannus
        • Tekoälytila
        • Original-sarja
        • Viihde
        • Musiikki
        • Tilaäänimusiikki
        • Puhe
        • Oma asetus
        • All Sound -tyyli
        • Selkeä puhe
        • Äänen mukautus
        • AVL-tila
        • Yökuuntelutila
        Äänimoottori
        Perusäänimoottori
        Pääkaiutin
        Koko äänialueen bassorefleksikaiutin (FR01A)

      • Liitännät

        HDMI-liitäntöjen määrä
        3
        HDMI-ominaisuudet
        • ARC (Audio Return Channel)
        • 4K
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Kaukosäätimen infrapunaliitäntä
        • Järjestelmän äänensäätö
        • Järjestelmän valmiustila
        • Toisto yhdellä painalluksella (automaattinen käynnistys)
        USB-liitäntöjen lukumäärä
        2
        Langaton yhteys
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kaksoiskaista
        • Bluetooth 5.0
        • Apple AirPlay -yhteensopiva
        • Google Fast Pair
        HDCP 2.3
        Kaikissa HDMI-liitännöissä
        HDMI ARC
        Kyllä, HDMI 3 -liitännässä
        HDMI 2.1 -ominaisuudet
        • eARC-/VRR-/ALLM-tuki
        • eARC (HDMI 3)
        EasyLink 2.0
        • Ulkoinen asetus TV-käyttöliittymässä
        • HDMI-CEC Philips TV:lle/SB:lle

      • Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

        Pelaaminen
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+-yhteensopiva

      • EU:n energiakortti

        EPREL-rekisteröintinumerot
        2361288
        SDR:n energialuokka
        E
        SDR:n virrankulutus käynnissä
        53  kWh/1000h
        HDR:n energialuokka
        G
        HDR:n virrankulutus käynnissä
        72  kWh/1000h
        Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna
        n.a
        Verkon valmiustila
        2,0  W
        Käytetty paneelitekniikka
        LED LCD

      • Virta

        Verkkovirta
        AC 100 – 240 V 50/60 Hz
        Virrankulutus valmiustilassa
        alle 0,5 W

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • 2 AAA-paristoa
        • Pikaopas
        • Turvallisuus- ja lakitietovihko
        • Pöytäjalusta
        • Kaukosäädin
        • Virtajohto

      • Muotoilu

        Television värit
        Musta metallireunus
        Jalustamalli
        Mustat tuet

      • Mitat

        Kahden jalustan välimatka
        810  mm
        Sopii seinätelineeseen
        200 x 100 mm
        TV ilman jalustaa (L x K x S)
        1 111 x 649 x 88 mm
        TV ja jalusta (L x K x S)
        1 111 x 674 x 255 mm
        Pahvilaatikko (L x K x S)
        1 240 x 800 x 150 mm
        TV:n paino ilman jalustaa
        8,23 kg
        TV:n ja jalustan paino
        8,39 kg
        Paino pakattuna
        11,61 kg

      • Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
      • TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
      • Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
      • Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, palveluntarjoajan, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
      • Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: https://www.netflix.com
      • Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Kaukosäätimeen valmiiksi määritetyt mediapainikkeet vaihtelevat maittain. Katso tarkemmat tiedot paketissa olevasta tuotteesta.
      • Google Assistant on saatavilla tuotekohtaisesti eri kielillä ja eri maissa.
      • TV:n ääniohjauspalvelujen saatavuus vaihtelee maan ja kielen mukaan. Viimeisimmät tiedot saat asiakaspalvelusta.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ja iOS ovat Apple Inc.:in Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla rekisteröityjä tavaramerkkejä. IOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja siihen on myönnetty käyttölupa.
      • Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki.
      • Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki. YouTube, OK Google ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
      • Apple TV -sovelluksen ja Apple TV+:n saatavuus saattaa vaihdella maan tai alueen mukaan. Tarkista Google Playn ja Apple Inc.:n tukisivut.
