Ambilight TV ja sisäinen Google Assistant.

Esittelyssä Ambilight TV, joka yhdistää upean kuvanlaadun ja vaivattoman viihteen. Tämän 4K Google TV:n kanssa ei tarvitse tuhlata aikaa loputtomaan selailuun, vaan voit vain pyytää Google Assistantia etsimään suosikkielokuvasi, -sarjasi tai -urheilusi. Sitten voit vain istua nauttimaan.