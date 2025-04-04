55PUS8200/12
Älykäs valinta – Ambilight
Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa ja Matter Smart Home. Sisältää myös erittäin herkän kiinteän mikrofonin, joka kuulee komentosi selkeästi. Titan-käyttöjärjestelmä takaa helpon ja nopean käytön. Tämä on eurooppalaista suunnittelua ja tietoturvaa parhaimmillaan.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
4K Ambilight TV
yhteensä
recurring payment
Ambilightin integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi ja ympäröivät television värikkäällä hehkulla. Kaikki nauttimasi viihde vaikuttaa ulottuvan kuvaruudun ulkopuolelle upottaen sinut entistä syvemmälle katselukokemukseen. Kun olet kerran kokeillut sitä, et enää halua olla ilman.
Siirry lähemmäs. Uppoudu yksityiskohtiin. 4K-kuvatarkkuus lähes rikkoo todellisuuden rajoja. Pixel Precise Ultra HD -ruutu takaa eloisan tarkkuuden ja yksityiskohdat, joten kaikki hetket ovat uskomattoman näköisiä.
Dolby Atmosin toistaessa äänen juuri ohjaajan tarkoittamalla tavalla ja DTS:X:n luodessa kolmiulotteisia äänikokemuksia, tuntuu kuin olisit itse paikan päällä. Uuden ääniulottuvuuden lisääminen luo kotiisi entistäkin mukaansatempaavamman kokemuksen.
Philips Smart TV:n Titan-käyttöjärjestelmän ansiosta saat suosikkisisältösi nopeasti käsiisi. Laaja valikoima hittielokuvia, TV-sarjoja ja dokumentteja on vain yhden painalluksen päässä. Mitä ikinä haluatkaan katsoa, kaikki parhaat suoratoistosovellukset ovat aina helposti käden ulottuvilla.
Matter Smart Home -yhteensopivuus mahdollistaa saumattoman integroinnin valmiiseen älykotiverkkoon ja erittäin herkkään mikrofoniin. Voit ohjata televisiota kätevästi Matter Smart Home -sovelluksella tai sisäänrakennetulla Alexalla painamalla kaukosäätimen painiketta ja puhumalla. Himmennä valoja, säädä lämmitystä tai käynnistä Philips Ambilight TV – yksi komento riittää. Televisio on lisäksi yhteensopiva Google-älykaiuttimien ja Apple AirPlayn kanssa.
Sano kaikki komentosi ääneen. Käynnistä televisio tullessasi huoneeseen. Puhu Alexalle käyttämättä kaukosäädintä. Erittäin herkän mikrofonin ja handsfree-ohjauksen ansiosta sinun tarvitsee vain istua alas ja rentoutua nauttimaan kaikesta Smart TV -suosikkisisällöstäsi.
Kuule jokainen vuorosana entistä tarkemmin. Äänen tehostuksen ansiosta voit säätää puheäänen voimakkuutta ilman, että taustaäänen voimakkuus muuttuu. Näin jokainen lause erottuu selkeämmin eikä yksikään tärkeä hetki mene ohi.
HDMI 2.0a ja VRR takaavat viiveettömän pelikokemuksen ja sulavan grafiikan, jotta saat kaiken irti konsolistasi. Lyhyen viiveen asetus kytkeytyy automaattisesti päälle, kun käynnistät konsolin, joten olet aina valmiina etenemään seuraavalle tasolle.
Henkilötietojen suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää, olipa kyseessä sitten älypuhelin, tablet, kannettava tai älykaiutin. Philips TV -yhteys pitää luottamukselliset tietosi aina turvassa. SafeShark testaa ja varmentaa suojaustasi jatkuvasti, jotta voit nauttia mielenrauhasta tietäen, että kyberturvallisuutesi on ykkösprioriteettimme.
Reunajalusta. Ohut kehys. 4K LED TV. Muotoilu Euroopan huippulaatua. Titan-käyttöjärjestelmä on nopea ja helppokäyttöinen, ja sen jokainen yksityiskohta on loppuun asti mietitty – kierrätysmuovisesta kaukosäätimestä FSC-sertifioituun ulkopakkaukseen.
Ambilight
Kuva/näyttö
Näytön tulotarkkuus
Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
Smart TV
Smart TV -ominaisuudet
Multimediasovellukset
Ääni
Liitännät
Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet
EU:n energiakortti
Virta
Lisätarvikkeet
Muotoilu
Mitat
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.