Saumaton yhdistettävyys älykodin verkkoihin

Matter Smart Home -yhteensopivuus mahdollistaa saumattoman integroinnin valmiiseen älykotiverkkoon ja erittäin herkkään mikrofoniin. Voit ohjata televisiota kätevästi Matter Smart Home -sovelluksella tai sisäänrakennetulla Alexalla painamalla kaukosäätimen painiketta ja puhumalla. Himmennä valoja, säädä lämmitystä tai käynnistä Philips Ambilight TV – yksi komento riittää. Televisio on lisäksi yhteensopiva Google-älykaiuttimien ja Apple AirPlayn kanssa.