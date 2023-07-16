Hakuehdot

      The One 4K Ambilight TV

      55PUS8518/12

      Televisio, jossa on kaikki.

      The One tuo vapaa-ajanviettoosi uutta potkua. Tämä 4K Ambilight TV auttaa uppoutumaan jokaiseen sarjaan, elokuvaan ja peliin. Erinomainen kuvanlaatu, pääsy kaikkiin suosittuihin suoratoistosovelluksiin ja jalusta, jota on helppo säätää soundbarin asentamista varten.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      The One
      The One

      4K Ambilight TV

      Televisio, jossa on kaikki.

      4K Ambilight TV

      • 139 cm (55") Ambilight TV
      • P5 Perfect -kuvajärjestelmä
      • Tukee keskeisiä HDR-muotoja
      • Google TV™
      Koe Ambilightin lumo.

      Koe Ambilightin lumo.

      Ambilight-televisiot ovat ainoita televisioita, joiden näytön takana olevat LED-valot reagoivat katsomaasi ja upottavat sinut televisiota ympäröivän värikkään valon hehkuun. Se muuttaa kaiken – televisiosi näyttää suuremmalta, ja pääset syvemmälle sisään suosikkiohjelmiisi, -elokuviisi ja -peleihisi.

      The One, jossa on huikea kuvanlaatu. Philips P5 -kuvajärjestelmä.

      The One, jossa on huikea kuvanlaatu. Philips P5 -kuvajärjestelmä.

      Philips P5 -kuvajärjestelmä säilyttää kuvanlaadun aina yhtä täydellisenä. Yksityiskohtiin lisätään syvyyttä, värikylläisyys syvenee ja ihon sävyt toistetaan luonnollisina. Kontrasti on niin tarkka, että suorastaan tunnet jokaisen yksityiskohdan. Liike on erittäin tasaista.

      The One, jossa on Dolby Vision ja Dolby Atmos.

      The One, jossa on Dolby Vision ja Dolby Atmos.

      Dolby Vision- ja Dolby Atmos -tekniikoiden ansiosta elokuvat, sarjat ja pelit näyttävät ja kuulostavat upeilta. Nauti ohjaajan tarkoittamasta kuvanlaadusta ja unohda pimeät kohtaukset, joiden tapahtumista ei saa selvää! Jokainen sana kuuluu tarkasti, ja äänitehosteet kuulostavat aidoilta.

      Ohut TV. Valmiina tulevaisuuteen.

      Ohut TV. Valmiina tulevaisuuteen.

      Etsitkö tilaan sopivaa televisiota? Tämän Ambilight-television käytännössä reunukseton kuvaruutu sopii lähes joka sisustukseen, ja jalustan korkeussäätö tekee siitä sopivan soundbareille. Pakkauksissamme käytetään FSC-sertifioitua kierrätyspahvia ja painomateriaaleissamme kierrätyspaperia.

      Philipsin langaton kodin äänentoistojärjestelmä DTS Play-Fi -tekniikalla

      Philipsin langaton kodin äänentoistojärjestelmä DTS Play-Fi -tekniikalla

      Televisiossa on heti upean selkeä ääni. Jos se ei vielä riitä, Philipsin langaton kodin äänentoistojärjestelmä DTS Play-Fi -tekniikalla mahdollistaa yhdistämisen kodin yhteensopiviin soundbareihin ja langattomiin kaiuttimiin sekunneissa. Voit myös luoda kotiteatterin tilaäänijärjestelmän käyttäen TV:tä keskikaiuttimena.

      Pelikäyttöön. 60 Hz, VRR, erittäin lyhyt viive.

      Pelikäyttöön. 60 Hz, VRR, erittäin lyhyt viive.

      Haluatko päästä heti pelaamaan? 60 hertsin Ambilight TV, jossa on HDMI 2.1, takaa viiveettömän pelikokemuksen, ja sen Ultra Motion Clarity -tila terävöittää ja tasoittaa kuvaa. Kun käynnistät konsolin, erittäin lyhyen viiveen asetus aktivoituu automaattisesti, ja Ambilightin pelitila lisää jännitystä peliin.

      Lempiviihteesi Googlen avulla.

      Lempiviihteesi Googlen avulla.

      Mitä haluat katsoa? Google TV yhdistää esimerkiksi elokuvat ja TV-sarjat kaikista sovelluksistasi ja tilauksistasi ja järjestää ne puolestasi. Saat ehdotuksia pitämäsi perusteella, ja voit myös hallita katsomisluetteloasi puhelimen Google TV -sovelluksella.

      Ääniohjaus. Google Assistant. Alexa-yhteensopiva

      Ääniohjaus. Google Assistant. Alexa-yhteensopiva

      Valitse haluamasi ääniohjaus! Ota ääniohjaus käyttöön painamalla kaukosäätimen Google Assistant -painiketta, niin voit muun muassa etsiä elokuvia ja ohjelmia, saada suosituksia ja ohjata yhteensopivia kodin älylaitteita äänikomennoilla. Voit myös pyytää Alexaa ohjaamaan televisiota Alexa-yhteensopivilla laitteilla.

      Terävä kuva. Eloisa katselukokemus.

      Kaikki katselemasi näkyy kirkkaana ja terävänä ja värit eloisina. 4K UHD Ambilight -televisio tukee kaikkia keskeisimpiä HDR-muotoja, joten HDR-sisältö näkyy yksityiskohtaisempana myös erityisen tummissa tai kirkkaissa kohdissa.

      Tekniset tiedot

      • Ambilight

        Ambilight-ominaisuudet
        • Mukautuu seinän väriin
        • Lounge-tila
        • Pelitila
        • Ambilight Music
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • Toimii Philipsin langattomien kodin kaiuttimien kanssa
        • Ambilight-käynnistysanimaatio
        Ambilight-versio
        3 sivulla

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (tuuma)
        55  tuumaa
        Ruudun halkaisija (cm)
        139  cm
        Näyttö
        4K Ultra HD LED
        Näytön resoluutio
        3 840 x 2 160
        Natiivivirkistystaajuus
        60  Hz
        Kuvatekniikka
        P5 Perfect -kuvajärjestelmä
        Kuvanparannus
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Micro Dimming Pro
        • Natural Motion
        • Wide Color Gamut 90 % DCI/P3
        • CalMAN-valmius
        • HLG (Hybrid Log Gamma)

      • Näytön tulotarkkuus

        Tarkkuus – virkistystaajuus
        • 576p – 50 Hz
        • 640x480 – 60 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920x1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz
        • 2560x1440 – 60 Hz
        • 3840x2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

        Digitaalitelevisio
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Videotoisto
        • PAL
        • SECAM
        TV-ohjelmaopas*
        8 päivän elektroninen ohjelmaopas
        Signaalivoimakkuuden ilmaisin
        Kyllä
        Teksti-tv
        1000 sivun Hyperteksti-tv
        HEVC-tuki
        Kyllä

      • Android TV

        käyttöjärjestelmä
        Google TV™
        Esiasennetut sovellukset
        • Google Play Elokuvat*
        • Google-haku
        • YouTube
        • Netflix
        • Apple TV
        • BBC iplayer
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • YouTube Music
        • Fitness-sovellus
        • Ambilight Aurora
        Muistin koko (Flash)
        16 Gt*
        Gaming Cloud
        Geforce Now

      • Smart TV -ominaisuudet

        Vuorovaikutteinen televisio
        HbbTV
        Kaukosäädin
        ja äänikomennot
        Ääniavustaja*
        • Google Assistant vakiovarusteena
        • Kaukosäädin ja mikrofoni
        • Alexa-yhteensopiva

      • Multimediasovellukset

        Toistettavat videotiedostot
        • Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Toistettavat musiikkitiedostot
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2–v9.2)
        • WMA-PRO (v9 ja v10)
        • FLAC
        Tekstitysmuodon tuki
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Toistettavat kuvatiedostot
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • 360-valokuva
        • HEIF

      • Käsittely

        Käsittelyteho
        Quad Core

      • Ääni

        Lähtöteho (RMS)
        20 W
        Kaiutinkokoonpano
        2 x 10 W:n koko äänialueen kaiutinta
        Koodekki
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Äänenparannus
        • Tekoälyllä luotu ääni
        • Selkeä puhe
        • Dolby Atmos
        • Dolby-bassovahvistus
        • Dolby-äänentasaus
        • Yökuuntelutila
        • A.I. EQ
        • DTS Play-Fi
        • Mimi-äänenmukautus
        • Huoneen kalibrointi

      • Liitännät

        HDMI-liitäntöjen määrä
        4
        HDMI-ominaisuudet
        • 4K
        • ARC (Audio Return Channel)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Kaukosäätimen infrapunaliitäntä
        • Järjestelmän äänensäätö
        • Järjestelmän valmiustila
        • Toisto yhdellä painikkeella
        USB-liitäntöjen lukumäärä
        2
        Langaton yhteys
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kaksoiskaista
        • Bluetooth 5.0
        Muut liitännät
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Digitaalinen äänilähtö (optinen)
        • Kuulokelähtö
        • Palveluliitäntä
        • Satelliittiliitin
        HDCP 2.3
        Kaikissa HDMI-liitännöissä
        HDMI ARC
        Kyllä, HDMI2
        HDMI 2.1 -ominaisuudet
        • eARC (HDMI 2)
        • eARC-/VRR-/ALLM-tuki
        • Nopeus enintään 48 Gb/s
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC Philips TV:lle/SB:lle
        • Ulkoinen asetus TV-käyttöliittymässä

      • Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

        HDMI 1/2
        HDMI 2.0
        Pelaaminen
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • Dolby Vision Game
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG
        • HDR10+

      • EU:n energiakortti

        EPREL-rekisteröintinumerot
        1533388
        SDR:n energialuokka
        F
        SDR:n virrankulutus käynnissä
        77  kWh/1000h
        HDR:n energialuokka
        G
        HDR:n virrankulutus käynnissä
        118  kWh/1000h
        Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna
        n/a
        Verkon valmiustila
        2,0  W
        Käytetty paneelitekniikka
        LED LCD

      • Virta

        Verkkovirta
        Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
        Virrankulutus valmiustilassa
        alle 0,3 W
        Virransäästöominaisuudet
        • Automaattinen virrankatkaisuajastin
        • Kuvanmykistys (radio)
        • Eco-tila
        • Valosensori

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Kaukosäädin
        • 2 AAA-paristoa
        • Pöytäjalusta
        • Virtajohto
        • Pikaopas
        • Laki- ja turvallisuusesite

      • Muotoilu

        Television värit
        Antrasiitinharmaa reunus
        Jalustamalli
        Antrasiitinharmaat V-tuet

      • Mitat

        Laitteen leveys
        1231,0  mm
        Laitteen korkeus
        720,0  mm
        Laitteen syvyys
        81,0  mm
        Laitteen paino
        15,2  kg
        Laitteen leveys (jalustan kanssa)
        1231.0  mm
        Laitteen korkeus (jalustan kanssa)
        740.0/778.0  mm
        Laitteen syvyys (jalustan kanssa)
        256.0  mm
        Tuotteen paino (+jalusta)
        16.0  kg
        Laatikon leveys
        1360.0  mm
        Laatikon korkeus
        840.0  mm
        Laatikon syvyys
        160.0  mm
        Paino pakattuna
        19,5  kg
        Telineen leveys
        737.0/1014.0  mm
        Jalustan korkeus
        29.5/68.0  mm
        Telineen syvyys
        256.0  mm
        Kahden jalustan välimatka
        737.0/1014/0  mm
        Jalustan korkeus TV:n alareunaan
        29.5/68.0  mm
        Sopii seinätelineeseen
        200 x 300 mm

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • Kaukosäädin
      • 2 AAA-paristoa
      • Pöytäjalusta
      • Virtajohto
      • Pikaopas
      • Laki- ja turvallisuusesite
      • Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
      • Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on Google Play Storessa.
      • TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
      • Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Muistin koko (Flash): 16 G, todellinen käytettävissä oleva levytila vaihtelee esimerkiksi (esi)asennettujen sovellusten tai asennetun käyttöjärjestelmän mukaan
      • Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
      • Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: https://www.netflix.com
      • Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Edellyttää Disney+-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney ja siihen liittyvät tahot. Disney+ on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Google Assistant on saatavana Philipsin Android-televisioihin, joissa on Android O (8) tai uudempi käyttöjärjestelmäversio. Google Assistant on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki.
      • Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki. YouTube, Ok Google ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
