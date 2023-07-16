The One, jossa on Dolby Vision ja Dolby Atmos.

Dolby Vision- ja Dolby Atmos -tekniikoiden ansiosta elokuvat, sarjat ja pelit näyttävät ja kuulostavat upeilta. Nauti ohjaajan tarkoittamasta kuvanlaadusta ja unohda pimeät kohtaukset, joiden tapahtumista ei saa selvää! Jokainen sana kuuluu tarkasti, ja äänitehosteet kuulostavat aidoilta.