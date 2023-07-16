Pakkauksen muu sisältö
- Kaukosäädin
- 2 AAA-paristoa
- Pöytäjalusta
- Virtajohto
- Pikaopas
- Laki- ja turvallisuusesite
55PUS8518/12
Televisio, jossa on kaikki.
The One tuo vapaa-ajanviettoosi uutta potkua. Tämä 4K Ambilight TV auttaa uppoutumaan jokaiseen sarjaan, elokuvaan ja peliin. Erinomainen kuvanlaatu, pääsy kaikkiin suosittuihin suoratoistosovelluksiin ja jalusta, jota on helppo säätää soundbarin asentamista varten.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Valitettavasti tämä tuote ei ole enää saatavilla
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
4K Ambilight TV
Ambilight-televisiot ovat ainoita televisioita, joiden näytön takana olevat LED-valot reagoivat katsomaasi ja upottavat sinut televisiota ympäröivän värikkään valon hehkuun. Se muuttaa kaiken – televisiosi näyttää suuremmalta, ja pääset syvemmälle sisään suosikkiohjelmiisi, -elokuviisi ja -peleihisi.
Philips P5 -kuvajärjestelmä säilyttää kuvanlaadun aina yhtä täydellisenä. Yksityiskohtiin lisätään syvyyttä, värikylläisyys syvenee ja ihon sävyt toistetaan luonnollisina. Kontrasti on niin tarkka, että suorastaan tunnet jokaisen yksityiskohdan. Liike on erittäin tasaista.
Dolby Vision- ja Dolby Atmos -tekniikoiden ansiosta elokuvat, sarjat ja pelit näyttävät ja kuulostavat upeilta. Nauti ohjaajan tarkoittamasta kuvanlaadusta ja unohda pimeät kohtaukset, joiden tapahtumista ei saa selvää! Jokainen sana kuuluu tarkasti, ja äänitehosteet kuulostavat aidoilta.
Etsitkö tilaan sopivaa televisiota? Tämän Ambilight-television käytännössä reunukseton kuvaruutu sopii lähes joka sisustukseen, ja jalustan korkeussäätö tekee siitä sopivan soundbareille. Pakkauksissamme käytetään FSC-sertifioitua kierrätyspahvia ja painomateriaaleissamme kierrätyspaperia.
Televisiossa on heti upean selkeä ääni. Jos se ei vielä riitä, Philipsin langaton kodin äänentoistojärjestelmä DTS Play-Fi -tekniikalla mahdollistaa yhdistämisen kodin yhteensopiviin soundbareihin ja langattomiin kaiuttimiin sekunneissa. Voit myös luoda kotiteatterin tilaäänijärjestelmän käyttäen TV:tä keskikaiuttimena.
Haluatko päästä heti pelaamaan? 60 hertsin Ambilight TV, jossa on HDMI 2.1, takaa viiveettömän pelikokemuksen, ja sen Ultra Motion Clarity -tila terävöittää ja tasoittaa kuvaa. Kun käynnistät konsolin, erittäin lyhyen viiveen asetus aktivoituu automaattisesti, ja Ambilightin pelitila lisää jännitystä peliin.
Mitä haluat katsoa? Google TV yhdistää esimerkiksi elokuvat ja TV-sarjat kaikista sovelluksistasi ja tilauksistasi ja järjestää ne puolestasi. Saat ehdotuksia pitämäsi perusteella, ja voit myös hallita katsomisluetteloasi puhelimen Google TV -sovelluksella.
Valitse haluamasi ääniohjaus! Ota ääniohjaus käyttöön painamalla kaukosäätimen Google Assistant -painiketta, niin voit muun muassa etsiä elokuvia ja ohjelmia, saada suosituksia ja ohjata yhteensopivia kodin älylaitteita äänikomennoilla. Voit myös pyytää Alexaa ohjaamaan televisiota Alexa-yhteensopivilla laitteilla.
Kaikki katselemasi näkyy kirkkaana ja terävänä ja värit eloisina. 4K UHD Ambilight -televisio tukee kaikkia keskeisimpiä HDR-muotoja, joten HDR-sisältö näkyy yksityiskohtaisempana myös erityisen tummissa tai kirkkaissa kohdissa.
