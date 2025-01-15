2 vuoden takuu
Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)
Ilmanpuhdistin suodattaa kodin näkymättömät virukset, allergeenit ja epäpuhtaudet vain yhdellä painikkeen painalluksella ja pitää kotisi puhtaana ja turvallisena. Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 190 m³/h, mikä takaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen.
Puhdistaa jopa 48 m²:n huoneen
Puhtaan ilman tuottoaste 190 m³/h
HEPA- ja aktiivihiilisuodatin
Tehokas ilmavirta kattaa jopa 48 m²:n huoneet ja levittää puhdasta ilmaa koko huoneeseen. Sen ansiosta puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 190 m³/h. Se puhdistaa 20 m²:n tilan jo 16 minuutissa. (1)
Kolmikerroksinen suodatus NanoProtect HEPA -suodattimella, aktiivihiilisuodattimella ja esisuodattimella vangitsee 99,5 % erittäin pienistä, jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (3), joten olet turvassa PM2.5-hiukkasilta, bakteereilta, siitepölyltä, pölyltä, eläinhilseeltä, hajuilta ja muilta epäpuhtauksilta. European Centre for Allergy Research Foundation -keskuksen sertifioima.
Vangitsee myös hengitystieviruksia mahdollisesti kantavia aerosoleja. Airmid Healthgroupin riippumattomasti testaama, poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista (2). Testattu myös koronaviruksella (4).
4.5
5:stä
563
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
UrriZeldaBuns
15/01/2025
Suomi
Great product!
It works very well. It is simple (not added apps - they are not needed to filter the air!) and efficient at what it does. Silent (except at maximum speed). Only thing, I have rabbits and therefore hay around, and in the winter season with windows closed I need to change filter every max 4 four months.
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Arvioitu tuote: 800 Series AC0820/10 Kompakti ilmanpuhdistin
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Arvioitu tuote: 800 Series AC0820/10 Kompakti ilmanpuhdistin
Busan
11/05/2025
Sverige
Vahvistettu ostaja
Enkel hantering flera funktioner
Sköter sitt jobb utmärkt. Nu när vi även har. Syrgas behandling hemma.
Arvioitu tuote: 800i Series AC0850/11R0 Kompakt luftrenare
Arvioitu tuote: 800i Series AC0850/11R0 Kompakt luftrenare
Dendera1
22/06/2021
Sverige
Världens bästa damsugare
Världens bästa damsugare pga hur den renar luften från allt skit.. jag kan ha rent.. men damsugare jag med den på den rena ytan så ser man i behållaren allt damm.. pollen utifrån.. damm m.m.. Har en sin som har allergi mot kvalster och han har aldrig reagerat så lite på sin allergi sedan vi köpte damsugaren med hepa filter utan damsugarpåsar. Kan starkt rekommendera denna!
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Arvioitu tuote: 800 Series AC0819/10 Kompakt luftrenare
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Arvioitu tuote: 800 Series AC0819/10 Kompakt luftrenare
(1) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Puhdistusaika lasketaan jakamalla CADR-arvo (190 m³/h) huoneen tilavuudella (48 m³), kun huoneen pinta-ala on 20 m² ja korkeus 2,4 m.
(2) Mikrobien vähentymisastetta kuvaava testi Airmid Health Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmassa oli A-influenssavirusta (H1N1). Ilmanpuhdistin ei Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) mukaan yksin suojaa Covid-19-virukselta, mutta sillä voidaan täydentää kokonaisvaltaista suojausta.
(3) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.
(4) Mikrobien vähentymisastetta testattu Philips HEPA NanoProtect -suodattimella ulkopuolisen laboratorion testikammiossa, jonka ilmatilassa oli IB-viruksen aerosoleja.
(5) Laitteen suositeltu käyttöikä perustuu ulkoilmassa olevien haitallisten hiukkasten vuosittaiseen ja alueelliseen keskiarvoon ja ilmanpuhdistimen 16 tunnin päivittäiseen käyttöön automaattitilassa.
(6) Suodattimen materiaali on testattu 5,33 cm/s:n ilmavirralla kolmannen osapuolen testilaboratoriossa. / Suodattimen läpi virtaavasta ilmasta, JISB 9908-2011 -testaustapa.
(7) Keskimääräinen äänenpaine 1,5 metrin päässä laitteesta IEC 60704 -standardin mukaisten mittausten perusteella laskettuna. Äänenpainetasoon vaikuttavat tilan rakenne ja sisustus sekä laitteen ja kuuntelijan sijainti.