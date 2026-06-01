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Kunnostettu
Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa
Nauti puhtaasta ja turvallisesta sisäilmasta kompaktilla ilmanpuhdistimella. Poistaa 99,97 % allergeeneista ja epäpuhtauksista energiatehokkaasti vain minuuteissa. Tyylikäs muotoilu ja älykkäät säädöt istuttavat sen arkeesi äärimmäisen sulavasti.
Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää
Puhdistaa jopa 65 m²:n huoneen
Puhtaan ilman tuottoaste 250 m³/h
HEPA- ja aktiivihiilisuodatin
Älykäs PM2.5-anturi
Nopeaa puhdistusta kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa (1). Tehokas puhtaan ilman tuotto: 250 m³/h (CADR). Kattaa helposti jopa 65 m²:n tilan (2) ja puhdistaa 20 m²:n huoneen alle 12 minuutissa (3).
3-kerroksinen suodatus: esisuodatin, HEPA NanoProtect ja aktiivihiilisuodatin nappaavat 99,97 % jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (4) – pienempiä kuin pienin tunnettu virus!
Nauti häiriöttömistä yöunista innovatiivisella puhdistuslaitteella. Yötilassa äänitaso on vain 20,5 dB (5), mikä on hiljaisempi kuin kuiskaus. Digitaalisen näytön valo himmennetään, mikä minimoi valohäiriöt.
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4.5
5:stä
251
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
Lauri K
01/06/2026
Suomi
Erinomainen laite
Ostin tänään tämän ilmanputsarin. Jo muutamassa minuutissa, huomaa selkeän eron ilman laadussa, laite on hiljainen, kompaktin kokoinen ja aplikaatio, millä voi ohjata, on todella fiksu ja kätevä.
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Arvioitu tuote: PureProtect Mini 900 Series
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Arvioitu tuote: PureProtect Mini 900 Series
Rufus
28/10/2026
Sverige
Bra luftrenare för lägenhet/mindre utrymme.
Haft denna ett tag nu och den fungerar bra! Har inget att anmärka på den ännu. Upplever det som att jag har enklare att andas genom näsan efter köpet, är allergiker.
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Arvioitu tuote: PureProtect Mini 900 Series
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Arvioitu tuote: PureProtect Mini 900 Series
mirasbeautyatelier_2860
14/02/2025
Sverige
Gillar den jätte mycket
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag ville så gärna detta eftersom jag har allvarliga allergier. För det första är designen fantastisk. Den är liten och jag byter den till det rum jag behöver den. Det hjälper verkligen efter matlagning, när hela lägenheten luktar av maten. Det är superenkelt att använda, speciellt med deras app.
Arvioitu tuote: PureProtect Mini 900 Series
Arvioitu tuote: PureProtect Mini 900 Series
(1) CADR-arvo verrattuna edeltävään Philips AC0850 -malliin
(2) Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) testattu standardin GB/T18801-2022 mukaisesti. Sopiva puhdistusalue laskettu standardin NRCC-54013 mukaan.
(3) Laskelman perustana 48 m³:n huone ja 250 m³/h:n CADR-arvo
(4) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla (0,003 um) DIN71460-standardin mukaan iUTA:ssa
(5) Äänenpaine, IEC 60704, 1,5 metrin päässä.
(6) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu pölypunkeilla, koivun siitepölyllä ja kissan allergeeneilla Itävallan OFI-tutkimuslaitoksen SOP 350.003 -testimenetelmällä
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, kirjoittanut J. Bousquet ja noin 50 muuta asiantuntijaa, Allergy 2008: 63 (lisäosa 86): 8–160
(8) GMT-laboratorion suorittama mikrobien vähentymisasteen testi influenssaviruksella (H1N1) 30 m³:n testikammiossa 1 tunnin käytöllä turbotilassa
(9) Testattu standardin GB21551.3-2010 mukaisesti S. albus -bakteerilla, 30 m³:n testikammio, 1 tunnin käyttö turbotilassa, kolmannen osapuolen laboratorio
(10) Mikrobien vähentymisasteen testi ulkoisessa laboratoriossa laitteen ollessa käynnissä turbotilassa 1 tunnin ajan testikammiossa, jossa on HCOV-229E-virusaerosoleja. Vaikka HCOV-229E liittyy SARS-virukseen, se ei ole SARS-CoV-2, joka aiheuttaa Covid-19-tautia.
(11) Ulkoiset laboratoriotestit standardin GB/T 18801-2022 mukaisesti VOC-yhdisteillä, tolueenilla ja typpidioksidilla: 30 m³:n huone, 2 tunnin käyttö turbotilassa.
(12) Suodattimen käyttöikä riippuu ilmanlaadusta ja käyttötavoista.