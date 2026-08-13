Älykäs ilmanohjaus mittaa ja säätelee ilman laatua

Sisäänrakennettu tunnistin mittaa huoneilman laadun ja takaa parhaan mahdollisen ilmanlaadun valitsemalla automaattisesti oikean nopeusasetuksen. Kaksivärinen merkkivalo ilmoittaa senhetkisen ilmanlaadun: valo on punainen silloin, kun ilmanlaatu ei vielä ole tarpeeksi hyvä, ja vihreä silloin, kun ilma on taas raikasta ja terveellistä.