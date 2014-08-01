Automaattinen sammutus takaa puhtaan ilman

Automaattinen sammutus takaa puhtaan ilman. Ilmanpuhdistin sammuu, kun se ei enää voi tuottaa varmasti puhdasta ilmaa. Jos suodatinta ei vaihdeta nopeasti, automaattinen sammutus sulkee ja lukitsee laitteen, jotta likaisesta suodattimesta ei pääse ilmaan epätoivottuja hiukkasia. Takaamme aina puhtaan ilman.