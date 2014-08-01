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  • Aina puhdasta ilmaa
  • Aina puhdasta ilmaa

Tuotanto lopetettu

AC HEPA -suodatin

AC4158/00

Aina puhdasta ilmaa

HEPA-aktiivihiilisuodatin vaikuttaa erittäin hienoihin hiukkasiin, allergeeneihin, bakteereihin ja viruksiin sekä erilaisiin haitallisiin kaasuihin, kuten formaldehydiin. Tämä huippusuorituskykyinen suodatin on kehitetty yhteistyössä saksalaisten asiantuntijoiden kanssa.

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Aina puhdasta ilmaa

  • Poistaa jopa 0,02 µm:n hiukkaset

Suodattaa hienoimmatkin hiukkaset 20 nanometriin saakka*

* Yhdessä monitoimisuodattimen kanssa HEPA-suodatin suodattaa hienoimmatkin yli 20 nanometrin kokoiset hiukkaset, mukaan lukien bakteerit, pölyn, allergeenit ja jotkin virukset. WHO:n julkaisujen mukaan lintuinfluenssa- ja ihmisten influenssavirukset sekä legionellabakteeri ovat yli 20 nanometrin kokoisia.

Laite antaa varoituksen, kun suodatin on vaihdettava

Automaattinen suojavaroitus ilmoittaa, kun on aika vaihtaa suodatin. Kun jokin suodattimista on lähes täynnä ja se on puhdistettava tai vaihdettava, automaattinen suojavaroitus antaa siitä ilmoituksen.

Automaattinen sammutus takaa puhtaan ilman

Automaattinen sammutus takaa puhtaan ilman. Ilmanpuhdistin sammuu, kun se ei enää voi tuottaa varmasti puhdasta ilmaa. Jos suodatinta ei vaihdeta nopeasti, automaattinen sammutus sulkee ja lukitsee laitteen, jotta likaisesta suodattimesta ei pääse ilmaan epätoivottuja hiukkasia. Takaamme aina puhtaan ilman.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Maailman terveysjärjestön (WHO) vuoden 2008 mikrobiologisia riskejä arvioivan Microbiological Risk Assessment Report -raportin mukaan lintuinfluenssavirus, ihmisten influenssavirukset, hepatiittivirukset ja SARS-koronavirus sekä legionellabakteeri ovat yli 0,02 mikronin kokoisia.