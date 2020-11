Patentoitu epilointijärjestelmä

Kaikissa Philipsin epilaattoreissa on ainutlaatuinen järjestelmä, joka nostaa ja kokoaa ihonmyötäiset karvat, tarttuu niihin lujasti ja pingottaa ne irti ihosta. Koska epilointipäässä on ainutlaatuiset keraamiset levyt, karvat epiloidaan läheltä ihoa, ja tulos on optimaalinen ja hellävarainen.