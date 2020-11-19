2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Jaloille, vartalolle ja kasvoille
Keraamiset levyt ajavat tarkasti
5 vartalonhoito-ohjelmaa
9 lisäosaa
Epilointipään kuvioitu keraaminen pinnoite tarttuu hennoimpiinkin ihokarvoihin. Entistä nopeammin (2 200 kierrosta minuutissa) pyörivä pinsettilevy tekee tästä laitteesta valikoimamme nopeimman epilaattorin.
Erittäin leveä epilointipää käsittelee suuremman ihoalueen kerrallaan, joten karvanpoisto on nopeaa ja tehokasta.
Palkittu muotoilu* helpottaa karvanpoistoa
4.1
5:stä
608
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
19/11/2020
Sverige
Vahvistettu ostaja
Supernöjd
Jag rekommenderar att som vill minska sin hårväxt eller slippa stå med rakhyvel var och varannan dag. Jag är supernöjd med resultatet även om det absolut gör ont i början.
Edut
Snygg, enkel att rengöra, bra batteritid
Haitat
Förpackningen visade vissa delar som inte innehåller den versionen jag köpte
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
Lussan
21/09/2017
Sverige
Toppen
Detta var en riktigt bra pryl. Så himla bra. Toppen pryl. Älskar den Rekommenderas varmt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
Fightergirl68
13/09/2017
Sverige
Epilatorn med extra allt
Fantastisk epilator som verkligen tar alla strån och håller vad den lovar. Tillbehör som exfolieringsborste, rakhuvuden, massagehuvud mm ingår. Att den är sladdlös och kan användas i duschen är ju grymt bra
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
IF Design Award -suunnittelupalkinto 2016