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Satinelle Prestige Wet & Dry -epilaattori
Tuotanto lopetettu
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BRE652/00
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Pitäisikö Philips-epilaattoria tai -ladyshaveria käyttää märällä vai kuivalla iholla?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Milloin sähköisen Philips-jalkahöylän pinsettilevy pitää vaihtaa?
Voinko käyttää sähköistä Philips-jalkahöylää märällä iholla?
Miten saan parhaan lopputuloksen sähköisellä Philips-jalkahöylällä?
EpilatorKuorintakäsine
EpilatorTrimmausosa
Pussi
Ohjauskampa
Epilator series 8000Jalkahöylän vaihteisto
Pinsetit
Teräosa
Philips-epilaattori ei toimi
Philips-epilaattorini ei lataudu
Philips-epilaattori ei poista ihokarvoja kunnolla
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