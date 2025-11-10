Suunniteltu miellyttävään ja tehokkaaseen trimmaukseen

Itseteroittuvat terät ja pyöristetyt päät ovat hellävaraisia iholle ja tekevät trimmauksesta mukavampaa. Ne pysyvät terävinä ilman teräöljyn käyttöä. Ruostumattomat terät on myös helppo puhdistaa