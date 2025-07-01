Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Nopea ja tarkka trimmaus Nopea ja tarkka trimmaus Nopea ja tarkka trimmaus

      Beard Trimmer 3000 Series Trimmaa partasi kokometallisilla terillä

      BT3665/15

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Nopea ja tarkka trimmaus

      Nopea ja tarkka trimmaus. Itseteroittuvat metalliterät takaavat erittäin tukevan ja tarkan trimmauskokemuksen. 40 pituusasetuksen ansiosta saat juuri niin tarkat tulokset kuin haluat.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
      Valitse maksutapa

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Partatrimmerit

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Näytä kaikki
      Tätä tuotetta
      Beard Trimmer 3000 Series
      - {discount-value}

      Beard Trimmer 3000 Series

      Trimmaa partasi kokometallisilla terillä

      yhteensä

      recurring payment

      Nopea ja tarkka trimmaus

      Tasaiset ja virtaviivaiset linjat

      • Täysmetalliterät
      • 40 pituusasetusta
      • 0,5 mm:n tarkkuusasetukset
      • Täysin vedenkestävä
      • Jopa 80 minuuttia käyttöaikaa
      Paras mahdollinen tarkkuus ja pitkäkestoinen suorituskyky

      Paras mahdollinen tarkkuus ja pitkäkestoinen suorituskyky

      Itseteroittuvat metalliterät tarjoavat voimaa ja tarkkuutta ajon aikana ja pysyvät terävinä ilman teräöljyä. Ruostumattomat terät tekevät puhdistamisesta helppoa.

      Muotoile partasi äärimmäisellä tarkkuudella

      Muotoile partasi äärimmäisellä tarkkuudella

      Trimmerin tarkkuusvalitsimessa on 40 pituusasetusta 0,5 mm:n välein, joten voit muotoilla partaasi juuri haluamallasi tavalla.

      Tehokas ja tasainen trimmaus viimeistelee täydellisen lopputuloksen

      Tehokas ja tasainen trimmaus viimeistelee täydellisen lopputuloksen

      Edistykselliset Lift & Trim-kammat nostavat karvoja terää kohti ja tarttuvat karvoihin jokaisella vedolla, mikä tekee trimmauksesta tehokasta ja tasaista.

      Kätevä puhdistus helpottaa käyttöä

      Kätevä puhdistus helpottaa käyttöä

      Koska trimmeri on täysin pestävä, voit huuhdella sen juoksevan veden alla, mikä helpottaa trimmauskokemusta.

      Helppoa ja mukavaa trimmausta

      Helppoa ja mukavaa trimmausta

      Ergonomisessa kädensijassa on kokonaan kuvioitu pinta, joka helpottaa laitteen käsittelyä, jotta käyttö on mukavaa ja voit viimeistellä tyylisi helposti.

      Tasaisen tehokas suorituskyky alusta loppuun

      Tasaisen tehokas suorituskyky alusta loppuun

      Kestävä litiumakku tarjoaa jopa 80 minuuttia käyttöaikaa tehokasta yhtäjaksoista trimmausta varten.

      Valmiina seuraavaan trimmaukseen

      Valmiina seuraavaan trimmaukseen

      Merkkivalo näyttää akun latauksen tilan, jotta olet aina valmis seuraavaa trimmauskertaa varten.

      Tekniset tiedot

      • Lisätarvikkeet

        Käyttömukavuus
        • USB-A (ei sisällä sovitinta)
        • Puhdistusharja

      • Virta

        Lataaminen
        • 4 h
        • USB-A-lataus (5 V⎓ / ≥1 A)
        Akun/pariston tyyppi
        Litiumioni
        Käyttöaika
        80 minuuttia
        Virtatila
        Latauksen ilmaisin
        Käyttö
        Johdoton

      • Muotoilu

        Kahva
        Ergonominen muotoilu
        Pinnoitus
        Metallinsininen

      • Huolto

        Takuu
        Jopa 5 vuotta*

      • Helppokäyttöinen

        Ei vaadi huoltoa
        Terä ei tarvitse öljyä
        Vedenkestävyys
        Wet & Dry

      • Yhteenveto

        Kehonalue
        Parta
        Työkalut ja lisätarvikkeet
        3
        Pituusasetukset
        0,5–20 mm
        Tarkkuusasetukset
        40
        Ratkaisu
        Trimmaa

      • Muotoilutarvikkeet

        Trimmausterä
        Itseteroittuvat metalliterät

      • Ohjauskammat

        Parta
        • Lyhyt 0,5–10 mm
        • Pitkä 10,5–20 mm

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      Clippin

      Etsi varaosa tai lisävaruste

      Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

      Lisätarvikkeet

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta 

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.