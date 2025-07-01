BT3665/15
Nopea ja tarkka trimmaus
Nopea ja tarkka trimmaus. Itseteroittuvat metalliterät takaavat erittäin tukevan ja tarkan trimmauskokemuksen. 40 pituusasetuksen ansiosta saat juuri niin tarkat tulokset kuin haluat.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Trimmaa partasi kokometallisilla terillä
yhteensä
recurring payment
Itseteroittuvat metalliterät tarjoavat voimaa ja tarkkuutta ajon aikana ja pysyvät terävinä ilman teräöljyä. Ruostumattomat terät tekevät puhdistamisesta helppoa.
Trimmerin tarkkuusvalitsimessa on 40 pituusasetusta 0,5 mm:n välein, joten voit muotoilla partaasi juuri haluamallasi tavalla.
Edistykselliset Lift & Trim-kammat nostavat karvoja terää kohti ja tarttuvat karvoihin jokaisella vedolla, mikä tekee trimmauksesta tehokasta ja tasaista.
Koska trimmeri on täysin pestävä, voit huuhdella sen juoksevan veden alla, mikä helpottaa trimmauskokemusta.
Ergonomisessa kädensijassa on kokonaan kuvioitu pinta, joka helpottaa laitteen käsittelyä, jotta käyttö on mukavaa ja voit viimeistellä tyylisi helposti.
Kestävä litiumakku tarjoaa jopa 80 minuuttia käyttöaikaa tehokasta yhtäjaksoista trimmausta varten.
Merkkivalo näyttää akun latauksen tilan, jotta olet aina valmis seuraavaa trimmauskertaa varten.
Lisätarvikkeet
Virta
Muotoilu
Huolto
Helppokäyttöinen
Yhteenveto
Muotoilutarvikkeet
Ohjauskammat
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.