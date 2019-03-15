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Tuotanto lopetettu

kannettava langaton kaiutin

BT51W/00

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen

Tee tilaa tanssille

Toista musiikkiasi Bluetooth-kaiuttimella, joka mahtuu taskuun. Tässä pienessä kaiuttimessa on kuuden tunnin toistoaika ja terävä ääni myös suurella äänenvoimakkuudella. Langaton kantama on 10 metriä. Sinulla on tilaa tanssia ympäri huonetta.

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Tee tilaa tanssille

  • Bluetooth®

  • Valkoinen

1,5 tuuman koko äänialueen kaiutin. Terävä, kirkas ääni

Pieni ja huomaamaton kaiutin painaa vain 90 g, ja sen 1,5 tuuman koko äänialueen elementti toistaa äänen terävänä ja kirkkaana myös kovalla äänenvoimakkuudella.

5 tunnin toistoaika

Täyteen ladatusta akusta riittää virtaa 5 tunniksi. Lataaminen kestää alle 3 tuntia, ja se on helppoa mukana toimitettavalla mikro-USB-kaapelilla.

Bluetooth-pariliitäntävalmius käynnistettäessä

Bluetooth-laitteen pariliittäminen helppoa. Kytke kaiuttimeen virta, niin voit muodostaa pariliitännän. Langaton kantama on 10 metriä.

Tekniset tiedot

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