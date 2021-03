Tee tilaa tanssille

Toista musiikkiasi Bluetooth-kaiuttimella, joka mahtuu taskuun. Tässä pienessä kaiuttimessa on kuuden tunnin toistoaika ja terävä ääni myös suurella äänenvoimakkuudella. Langaton kantama on 10 metriä. Sinulla on tilaa tanssia ympäri huonetta. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin