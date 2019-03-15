2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BT51W/00
Tee tilaa tanssille
Toista musiikkiasi Bluetooth-kaiuttimella, joka mahtuu taskuun. Tässä pienessä kaiuttimessa on kuuden tunnin toistoaika ja terävä ääni myös suurella äänenvoimakkuudella. Langaton kantama on 10 metriä. Sinulla on tilaa tanssia ympäri huonetta.
Bluetooth®
Valkoinen
Pieni ja huomaamaton kaiutin painaa vain 90 g, ja sen 1,5 tuuman koko äänialueen elementti toistaa äänen terävänä ja kirkkaana myös kovalla äänenvoimakkuudella.
Täyteen ladatusta akusta riittää virtaa 5 tunniksi. Lataaminen kestää alle 3 tuntia, ja se on helppoa mukana toimitettavalla mikro-USB-kaapelilla.
Bluetooth-laitteen pariliittäminen helppoa. Kytke kaiuttimeen virta, niin voit muodostaa pariliitännän. Langaton kantama on 10 metriä.
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