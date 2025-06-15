Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Paras tarkkuus vähällä vaivalla Paras tarkkuus vähällä vaivalla Paras tarkkuus vähällä vaivalla

      Beard Trimmer 5000 Series Muotoile partasi karvankerääjän avulla

      BT5780/15

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Paras tarkkuus vähällä vaivalla

      Vaivatonta tarkkuutta. Itseteroittuvilla metalliterillä ja innovatiivisella karvankerääjällä varustettu trimmeri tehostaa ja yksinkertaistaa trimmauskokemusta. Lisäksi BeardSense-tekniikka takaa lisätehon juuri silloin, kun olet sen tarpeessa.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
      Valitse maksutapa

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Partatrimmerit

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Näytä kaikki
      Tätä tuotetta
      Beard Trimmer 5000 Series
      - {discount-value}

      Beard Trimmer 5000 Series

      Muotoile partasi karvankerääjän avulla

      yhteensä

      recurring payment

      Paras tarkkuus vähällä vaivalla

      Tarkkarajainen parta vaivattomasti

      • Täysmetalliterät
      • 0,2 mm:n tarkkuusasetukset
      • BeardSense-tekniikka
      • Karvankerääjä
      • Jopa 100 minuuttia käyttöaikaa
      Paras mahdollinen tarkkuus ja pitkäkestoinen suorituskyky

      Paras mahdollinen tarkkuus ja pitkäkestoinen suorituskyky

      Itseteroittuvat metalliterät tarjoavat voimaa ja tarkkuutta ajon aikana ja pysyvät terävinä ilman teräöljyä. Ruostumattomat terät tekevät puhdistamisesta helppoa.

      Muotoile partasi äärimmäisellä tarkkuudella

      Muotoile partasi äärimmäisellä tarkkuudella

      Trimmerin tarkkuusvalitsimessa on 40 pituusasetusta 0,2 mm:n välein, joten voit muotoilla partaasi juuri haluamallasi tavalla.

      Kaappaa karvat leikkaamisen aikana

      Kaappaa karvat leikkaamisen aikana

      Innovatiivinen karvankerääjä kerää jopa 80 % leikatuista karvoista ja vähentää trimmauksen jälkeistä siivoustarvetta.

      Trimmaa tehokkaasti vaativimmatkin parrat

      Trimmaa tehokkaasti vaativimmatkin parrat

      Trimmeri havaitsee BeardSense-tekniikan avulla parran tiheyden 125 kertaa sekunnissa ja lisää tehoa tiheämmillä alueilla. Käytössäsi on aina oikea määrä tehoa, jotta saat parhaan mahdollisen lopputuloksen.

      Tehokas ja tasainen trimmaus viimeistelee täydellisen lopputuloksen

      Tehokas ja tasainen trimmaus viimeistelee täydellisen lopputuloksen

      Edistykselliset Lift & Trim-kammat nostavat karvoja terää kohti ja tarttuvat karvoihin jokaisella vedolla, mikä tekee trimmauksesta tehokasta ja tasaista.

      Kätevä puhdistus helpottaa käyttöä

      Kätevä puhdistus helpottaa käyttöä

      Koska trimmeri on täysin pestävä, voit huuhdella sen juoksevan veden alla, mikä helpottaa trimmauskokemusta.

      Helppoa ja mukavaa trimmausta

      Helppoa ja mukavaa trimmausta

      Ergonomisessa kädensijassa on kokonaan kuvioitu pinta, joka helpottaa laitteen käsittelyä, jotta käyttö on mukavaa ja voit viimeistellä tyylisi helposti.

      Kätevä lataus ja säilytys.

      Kätevä lataus ja säilytys.

      Teline helpottaa laitteen latausta ja säilytystä, jotta se on aina valmiina.

      Tasaisen tehokas suorituskyky alusta loppuun

      Tasaisen tehokas suorituskyky alusta loppuun

      Kestävä litiumakku tarjoaa jopa 100 minuuttia käyttöaikaa ja 5 minuutin pikalataustoiminnon** tehokasta yhtäjaksoista trimmausta varten.

      Valmiina seuraavaan trimmaukseen

      Valmiina seuraavaan trimmaukseen

      Merkkivalo näyttää akun latauksen tilan, jotta olet aina valmis seuraavaa trimmauskertaa varten.

      Tekniset tiedot

      • Lisätarvikkeet

        Käyttömukavuus
        • Karvankerääjä
        • Puhdistusharja
        • USB-A (ei sisällä sovitinta)
        • Latausteline
        Matkustus ja säilytys
        Pehmeä pussi

      • Virta

        Lataaminen
        • 1 tunti
        • 5 minuutin pikalataus
        • USB-A-lataus (5 V⎓ / ≥1 A)
        Käyttöaika
        100 minuuttia
        Akun/pariston tyyppi
        Litiumioni
        Virtatila
        Latauksen ilmaisin
        Käyttö
        Johdoton

      • Muotoilu

        Pinnoitus
        Musta
        Kahva
        Ergonominen muotoilu

      • Huolto

        Takuu
        Jopa 5 vuotta***

      • Helppokäyttöinen

        Ei vaadi huoltoa
        Terä ei tarvitse öljyä
        Vedenkestävyys
        Wet & Dry

      • Yhteenveto

        Kehonalue
        Parta
        Työkalut ja lisätarvikkeet
        6
        Pituusasetukset
        0,4–20 mm
        Tarkkuusasetukset
        40
        Ratkaisu
        Trimmaa
        Tekniikat
        BeardSense

      • Muotoilutarvikkeet

        Trimmausterä
        Itseteroittuvat metalliterät

      • Ohjauskammat

        Parta
        • Lyhyt 0,4–10 mm
        • Pitkä 10,4–20 mm

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      Clippin

      Etsi varaosa tai lisävaruste

      Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

      Lisätarvikkeet

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta 

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.