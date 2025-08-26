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Tuotanto lopetettu

Beardtrimmer series 7000Parta- ja sänkitrimmeri imutekniikalla

BT7085/32

3.8

| (1042) Arviot

Täydellinen parta, vähemmän sotkua

Tämän tehokkaan parta- ja sänkitrimmerin ajotulos on huippuluokkaa. Sänkikammalla voit muotoilla sängen juuri sellaiseksi kuin haluat. Integroitu imujärjestelmä vähentää sotkua.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

uusi imujärjestelmä

Täydellinen parta, vähemmän sotkua

  • 1 mm:n tarkkuusasetus

  • Monitoiminäyttö

  • 1 h latauksella 75 min käyttöaikaa

  • Turbotehopainike

Tarkka ja tasainen ajotulos pään muotoja myötäilevällä kammalla

Tarkka ja tasainen ajotulos pään muotoja myötäilevällä kammalla

Joustava, kasvojen muotoja myötäilevä ohjauskampa takaa tarkan ja tasaisen ajotuloksen helposti ja miellyttävästi.

Monitoiminäyttö

Monitoiminäyttö

Monitoiminäyttö näyttää valitun pituusasetuksen

Matkalukko

Matkalukko estää laitteen käynnistymisen vahingossa, kun se on laukussa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

1042

Arviot

26/08/2025

Suomi

Suomi

Imutekniikka hyvä, Siisti käyttö

Ostaisin uuden! Nykyinen on jo yli 10 vuotta vanha, ja sitä ennenkin minulla oli vastaavan lainen yli 15 vuotta!

Edut

imutekniikka

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Partatrimmeri imutekniikalla

Käyttöpäivä 2023-08-26

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Partatrimmeri imutekniikalla

Käyttöpäivä 2023-08-26

28/04/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tuote toimii hyvin

Tuote on hyvä ja toimii paremmin, kuin odotin aiempien tuotteideni perusteella

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Partatrimmeri imutekniikalla

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Partatrimmeri imutekniikalla

23/12/2017

Sverige

Sverige

Klipper bra

Bra och snygg klippning. Något besvärlig rengöring.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 