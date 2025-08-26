2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BT7085/32
Täydellinen parta, vähemmän sotkua
Tämän tehokkaan parta- ja sänkitrimmerin ajotulos on huippuluokkaa. Sänkikammalla voit muotoilla sängen juuri sellaiseksi kuin haluat. Integroitu imujärjestelmä vähentää sotkua.
1 mm:n tarkkuusasetus
Monitoiminäyttö
1 h latauksella 75 min käyttöaikaa
Turbotehopainike
Joustava, kasvojen muotoja myötäilevä ohjauskampa takaa tarkan ja tasaisen ajotuloksen helposti ja miellyttävästi.
Monitoiminäyttö näyttää valitun pituusasetuksen
Matkalukko estää laitteen käynnistymisen vahingossa, kun se on laukussa.
3.8
5:stä
1042
Arviot
Juhku
26/08/2025
Suomi
Imutekniikka hyvä, Siisti käyttö
Ostaisin uuden! Nykyinen on jo yli 10 vuotta vanha, ja sitä ennenkin minulla oli vastaavan lainen yli 15 vuotta!
Edut
imutekniikka
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Partatrimmeri imutekniikalla
Käyttöpäivä 2023-08-26
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Partatrimmeri imutekniikalla
Käyttöpäivä 2023-08-26
Defender19
28/04/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tuote toimii hyvin
Tuote on hyvä ja toimii paremmin, kuin odotin aiempien tuotteideni perusteella
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Partatrimmeri imutekniikalla
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Partatrimmeri imutekniikalla
Harald
23/12/2017
Sverige
Klipper bra
Bra och snygg klippning. Något besvärlig rengöring.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.