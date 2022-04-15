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Partatrimmerit
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Beardtrimmer series 7000 Parta- ja sänkitrimmeri imutekniikalla
Tuotanto lopetettu
Tuki
BT7085/32
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Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
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Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
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