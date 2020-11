Säädettävät vedensuodatinasetukset

Vedensuodattimen asetukset ovat säädettävissä käytettävän veden kovuuden mukaan. Käännä vain Intenza+-vedensuodattimen säätörengas asentoon A, jos vesi on pehmeää, asentoon B, jos vesi on keskikovaa (oletusasetus) tai asentoon C, jos vesi on kovaa. Suodatin suojaa keitintä kalkkikertymiltä ja takaa parhaan kahvimaun.