Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
Philips Saeco Kahvirasvanpoistoaine
Tuotanto lopetettu
Tuki
CA6704/99
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Tips for use and maintenance Philips Espresso machine descaler
List of ingredients according to detergent regulation 648_2004.
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme